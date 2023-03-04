شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقة بين القهوة وأمراض الكلى تختلف من جينات لأخرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون في جامعة تورنتو في كندا وجامعة بادوفا بإيطاليا، أن الارتباط بين استهلاك القهوة بكثرة واختلال وظائف الكلى يتوقف على الاختلاف الجيني الشائع، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

أظهر الباحثون أن علامات ضعف الكلى كانت أعلى بثلاث مرات تقريبًا لدى من يشربون القهوة بكثرة مع متغير من جين CYP1A2 الذي يجعلهم مستقلبات بطيئة للكافيين مقارنة بمن يشربون القهوة بكميات كبيرة ممن لديهم نسخة مختلفة من الجين. تمكن من استقلاب الكافيين بشكل أسرع.

قال الدكتور أحمد السهيمي ، أستاذ علوم التغذية في كلية الطب بجامعة تيميرتي بأمريكا ، "نعتقد أن الأيض السريع يمكن أن يزيل الكافيين من أنظمتهم بكفاءة أكبر ويتجنب التراكم الضار للكافيين، وهذه الفروق الفردية في استقلاب الكافيين تساعد في تفسير سبب عدم اتساق الدراسات السابقة عن القهوة وأمراض الكلى."

وأضحت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open ، كانت قائمة على الملاحظة في التصميم وتضمنت بيانات من أكثر من ألف مشارك في إيطاليا ، تم جمعها على مدى عقد من قبل البروفيسور باولو بالاتيني وزملاؤه في جامعة بادوفا.

ووجدت بعض الدراسات السابقة أن الكافيين مرتبط بضعف وظائف الكلى والفشل الكلوي ، بينما وجد البعض الآخر أن القهوة قد تحمي من أمراض الكلى، و قلة هم الذين نظروا فيما إذا كانت الاختلافات الجينية الفردية مسؤولة عن هذه الارتباطات الإيجابية أو السلبية.

ويبدو أن كمية الكافيين التي يستهلكها الشخص مهمة أيضًا، وبالنسبة للدراسة الحالية ، كان خطر الإصابة بضعف الكلى مهمًا فقط لدى الأشخاص الذين شربوا ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا ، أي حوالي 300 ملجم من الإسبريسو الإيطالي، وتوصي الإرشادات الحالية في كندا والولايات المتحدة بما لا يزيد عن 400 مجم يوميًا للبالغين الأصحاء.

ووجد الباحثون أيضًا أن انتشار المتغير الجيني CYP1A2 الذي يجعل الناس يبطئون عملية التمثيل الغذائي للكافيين كان متشابهًا في كل من مجموعة الدراسة وعامة السكان: حوالي 50٪.

تقوم العديد من الشركات والعيادات الآن بتضمين CYP1A2 في الاختبارات الجينية الشخصية ، حيث يمكن أن تؤثر الإصدارات المختلفة من الجين على مخاطر العديد من الحالات المرتبطة باستهلاك الكافيين.

وقالت سارة مهدوي ، المؤلف الرئيسي للدراسة وزميلة ما بعد الدكتوراه السابقة في مختبر السحيمي: "تتأثر أمراض القلب ومقدمات السكري وارتفاع ضغط الدم بالتغيرات في CYP1A2 ، والتي يمكن أن تغير أيضًا الأداء الرياضي، يمكننا الآن أن نكون على ثقة من أن تأثير القهوة على صحة الكلى يعتمد جزئيًا على CYP1A2".

ودرس الباحثون ثلاث علامات لخلل في وظائف الكلى، البول الزلالي (الكثير من بروتين الألبومين في البول)، و فرط الترشيح (ارتفاع معدل الترشيح الكبيبي في الكلى) ؛ وارتفاع ضغط الدم.

وتشير التقديرات إلى أن معدل انتشار أمراض الكلى في كندا يبلغ حوالي 13 ٪ ، مع عدم تشخيص معظم الحالات. مرض الكلى هو سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم.

قال ماهدافي "نأمل أن ترفع هذه الدراسة الوعي حول أهمية توصيات التغذية الشخصية على أساس التركيب الجيني الفردي، وهذا مجال مثير للبحث والممارسة السريرية بمستقبل مشرق للغاية."

السهيمي هو مؤسس ورئيس قسم العلوم في شركة Nutrigenomix Inc. ، التي توفر الاختبارات الجينية للتغذية الشخصية ، بما في ذلك الجين CYP1A2 واستقلاب الكافيين.