بيروت - نادين محمد - حتى أصغر التغييرات في روتينك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحتك. ابدأ يومك بماء الليمون، على سبيل المثال يمكنك بدء يومك بتناول كوب من ماء الليمون على معدة فارغة صباحاً؛ للتمتع بفوائد الصحية.

إليك أهم فوائد الماء والليمون على الريق:

1-يساعد في الهضم:

حمض يساعد في الليمون يساعد على تكسير الطعام، وقد يكون الحمض الموجود في الليمون مفيدًا بشكل خاص أيضاً في استكمال مستويات حمض المعدة، والتي تميل إلى الانخفاض مع تقدمنا في العمر.

يمتلك الليمون أيضاً خصائص قوية مضادة للجراثيم، ويساعد استهلاك ماء الليمون في الصباح ويضمن بقاء جسمك خاليًا من العدوى. يحتوي الليمون على كميات عالية من البكتين التي يمكن أن تفعل المعجزات لصحة القولون.

2-يساعدك على البقاء رطبًا

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معظمنا لا يشرب كمية كافية من الماء، وقد يساعد تناول الماء بالليمون في بقاء الجسم رطب وحمايته من الجفاف.

3-صديق لفقدان الوزن

استبدال الجرجير الصباحي أو اللاتيه بماء الليمون. ليس مرة واحدة فقط، ولكن ربما 20 مرة في الشهر سوف يساعد على التخلص من وزنك الزائد.

4-يمنع الأكسدة

يحتوي الليمون على مغذيات نباتية تحمي جسمك من الأمراض. تحتوي هذه المغذيات النباتية على خصائص قوية مضادة للأكسدة، والتي تمنع تلف الخلايا من الأكسدة.

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5- جرعة صحية من فيتامين سي

عصير نصف ليمونة في الماء الخاص بك، وستضيف فقط 6 سعرات حرارية إلى نظامك الغذائي. بالإضافة إلى أنك ستحصل على أكثر من سدس فيتامين سي يوميًا، وهو ضروري لحمايتنا من تلف الخلايا وإصلاح الإصابة.

يساعد غنى الليمون بفيتامين C أيضاً في تعزيز مناعتك. يمكن لماء الليمون أن يساعد في حماية جسمك من العديد من أوجه القصور في جهاز المناعة، والتأكد من أن جسمك يبقى بصحة جيدة ولياقة دائمًا.

بجانب فيتامين سي تعد من أهم فوائد الماء والليمون على الريق تقديمه لكمية كافية من البوتاسيوم للجسم.

لا يمكن لجسمك أن يعمل بدون البوتاسيوم؛ فهو يعد ضرورياً للتواصل بين الأعصاب والعضلات، ونقل العناصر الغذائية والفضلات وتنظيم ضغط الدم.

6- منع تكوّن حصوات الكلى

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يساعد ماء الليمون على منع حصى الكلى المؤلمة في تلك التي تعاني من نقص في السترات البولية (أحد أشكال حمض الستريك). والأهم من ذلك، أن زيادة السوائل تساعد في منع الجفاف - وهو سبب شائع لحصوات الكلى .

7- التخلص من السموم.

يمكنك تناول ماء الليمون أول شيء في الصباح؛ فهو يساعد على التخلص من السموم من نظامك.

يمكنك تناول ماء الليمون عن طريق عصر نصف ليمونة في كوب من الماء، وتناولها على الريق صباحاً فهي إضافة كبيرة لصحتك.

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المصدر : موقع limoneira