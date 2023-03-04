شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصبح مستويات التوتر عالية لدى مقدمى الرعاية لمرضى التوحد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت الأبحاث التي تقودها جامعة نيو كيرتن في أستراليا أن مقدمي الرعاية للأطفال مرضى التوحد هم أكثر عرضة للتوتر، وسوء الصحة العقلية، والصعوبات المالية، والعلاقات السلبية، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

ووفقا لبحث جديد الذي نُشر في مجلة التوحد واضطرابات النمو، مؤكدا أن صحة ورفاهية مقدمي الرعاية للأطفال الذين يعانون من حالات عصبية مثل اضطراب طيف التوحد ، وتشتت الانتباه ، واضطراب فرط النشاط ، والشلل الدماغي ، وصعوبات التعلم ، وما إذا كانت خدمات الدعم الحالية كافية لتلبية احتياجاتهم.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور بن ميلبورن ، من جامعة كيرتن للصحة المتحالفة ، إن الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بحالات نمو عصبي غالبًا ما يحتاجون إلى مستويات كبيرة من الدعم من مقدمي الرعاية ، ويمكن أن يكون تلبية احتياجاتهم العاطفية والجسدية والاجتماعية والتعليمية أمرًا صعبًا.

وقال الدكتور ميلبورن: "سألت دراستنا 66 من مقدمي الرعاية في جميع أنحاء أستراليا ، وكان غالبيتهم يعتنون بالأطفال المصابين بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، ما هي أكبر التحديات والمخاوف التي يواجهونها".

ووجدنا أن ما يقرب من 80٪ من مقدمي الرعاية عانوا من ضعف الرفاه ومستويات عالية من التوتر وضعف الصحة العقلية، كما عانى أكثر من 22٪ من مقدمي الرعاية أيضًا من وصمة عار سلبية من مجتمعهم المحلي ، مما زاد من الشعور بالعزلة الاجتماعية.

وكانت الضغوط المالية أيضًا مساهمًا رئيسيًا في ضعف الصحة العقلية لمقدمي الرعاية ورفاههم ، حيث وجدت الدراسة أن مقدمي الرعاية يواجهون عقبات كبيرة فيما يتعلق بالنجاح والتقدم الوظيفي وغالبًا ما يُطلب منهم تقديم تضحيات شخصية أثرت على هويتهم الشخصية.

وقال الدكتور ميلبورن إن الدراسة وجدت أن هناك مجموعة من الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها لمقدمي الرعاية للأطفال المتباينين ​​في الأعصاب ، بما في ذلك مجموعات الدعم والتعليم والتدريب والمساعدات المالية والمساعدات.