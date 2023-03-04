شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: إضافة السكر إلى القهوة تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرجع مرض الزهايمر إلى عدة عوامل، منها وراثية ومنها مكتسبة، بالإضافة إلى سوء اتباع النظام الغذائي السليم، ويؤثر مرض بالزهايمر على الصحة العامة للجسم وفقا لموقع "medicalnewstoday".كشف فريق من الباحثين الأمريكيين، أن إضافة السكر إلى مشروبات الشاي أو القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بأكثر من النصف للأشخاص الذين يتناولون تلك المشروبات.

وتوضح نتائج الدراسة الامريكية الحديثة ، أن إضافة ملعقتين ونصف من السكر إلى الشاي أو القهوة تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما أن تناول الطعام المحلى أو المشروبات التي تحتوي على الكمية نفسها من السكر يجعل من الناس عرضة بنسبة 54% لتطور المرض.

وفي ذات السياق حلل الباحثون من جامعة كولومبيا النظام الغذائي لـ2226 من المتقاعدين، وتتبعوهم لمدة سبع سنوات في المتوسط، ووجدوا أن أولئك الذين استهلكوا معظم المشروبات المحتوية على السكر، كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر، سواء كان السكر موجودا بشكل طبيعي أو أضيف لاحقا.

ومن جانبه قال الدكتور دوج براون، كبير مسئولي السياسات والأبحاث في جمعية الزهايمر، إن الكثير من السكر مرتبط بالإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وقد حددت الأبحاث السابقة مرض السكري من النوع الثاني كعامل خطر للإصابة بالخرف".

وأضاف براون قائلا: "هذه الدراسة تدعم هذه الأدلة، وجميع أنواع السكر، من عصير الفاكهة إلى عصير الليمون، يكون لها التأثير نفسه، وبالحد من المشروبات الغازية والحلويات والكعك، وتناول وجبات متنوعة ومتوازنة بدلا من ذلك، سنكون قادرين على الحد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة".

وأوضحت النتائج أن الذين يستهلكون 30.3 جرام من السكر الإضافي في طعامهم أو مشروباتهم كل يوم، أكثر عرضة بنسبة 33% لتطور مرض ألزهايمر مقارنة بأولئك الذين يستهلكون 5.8 جرام فقط.

كما أن استهلاك كميات كبيرة من المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة يعرضهم بنسبة 27% للإصابة بالخرف مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل من هذه المشروبات.