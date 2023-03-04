ارتفاع حرارة الجسم والصداع قد يكونان علامة على أحد الأمراض

القاهرة - سامية سيد - قد يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بارتفاع حرارة الجسم والصداع معا، وهذا يعني أنك هذا الشخص يعاني من مشكلة مرضية، مثل نزلات البرد، أو حالات أخرى خطيرة سنتعرف عليها خلال التقرير التالي وفقا لموقع “everydayhealth”، وهى التهاب السحايا، وهى مرض يعني التهاب الأغشية الواقية حول الدماغ والنخاع الشوكي، ويتعرض الشخص للإصابة بهذا الالتهاب عادة بسبب الفيروسات أو البكتيريا، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب بعض الأدوية أو الأمراض غير المعدية.

ومن أعراض التهاب السحايا تصلب الرقبة، الغثيان، التقيؤ، الارتباك، الحساسية للضوء، آلام المفاصل، النوبات.

- التهاب الدماغ أي التهاب المخ: التهاب الدماغ هو عدوى تصيب الجهاز العصبي المركزي، وقد تكون ناجمة عن فيروس أو بكتيريا أو فطريات، وهو يتسبب في حدوث تشوهات في وظائف المخ وأعراضه الصداع، ألم المفاصل وضعف العضلات وتصلب الرقبة والغثيان والارتباك وصعوبة في الكلام، ومشاكل في الذاكرة. - نزلات البرد أو الأنفلونزا:يمكن أن تسبب أعراضا خفيفة أو مرضًا شديدًا،ومن أعراضها ارتفاع حرارة الجسم، الصداع و القشعريرة، السعال، انسداد أو سيلان الأنف، آلام العضلات، التعب، القيء أو الإسهال، العطس، التهاب الحلق. -التهابات الجيوب الأنفية:يتسبب في تورم أو التهاب بطانة الجيوب الأنفية، وهى الفراغات المجوفة خلف الجبهة والعينين، والتي تتصل بالممرات الأنفية، وعندما يتم انسداد الجيوب الأنفية بالسوائل، يمكن أن تنمو البكتيريا وتسبب العدوى ومن أعراض تشمل الحمى والصداع، ألم في الوجه أو تورم، ألم الأذن، ألم الأسنان، وإفرازات أنف سميكة.