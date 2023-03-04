تمارين لتكبير المؤخرة وتدويرها

بيروت - نادين محمد - تركّز تمارين القرفصاء بشكل مباشر على بعض المجموعات العضلية كالساقين، الفخذين والمؤخرة، بالإضافة إلى تعزيز عظام، أربطة وأوتار الساقين والفخذين.

اليك لمحة عن تمرين القرفصاء التي تهدف إلى تقوية قدرتك على الاحتمال وزيادة مستويات نشاطك، كما أنها ممتازة لـ تكبير المؤخرة ولـ حرق الدهون والسعرات الحرارية .

اعتمدي هذه التمارين يومياً كي تحصلي على نتيجة سريعة.



قفزات القرفصاء

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- قفي بحيث تكون قدميك على مستوى كتفيك وضعي ذراعيك على جانبيك.

- ابدأي بالقيام بوضعية القرفصاء العادية ثم اقفزي رأسيا إلى الأعلى بأقصى قوتك، كأنك تحاولين الوصول إلى السقف بيديك أثناء القفز.

- وأنت تهبطين، اخفضي جسمك إلى وضع القرفصاء ثانية لتكملي التمرين.

- تذكري أن تبقي صدرك مرفوعا وأن تستخدمي كامل القدم للقفز، وليس فقط أصابع القدمين.

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