بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن مشروبات لعلاج الزكام وتهدئة أعراض الإنفلونزا، فعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج شافٍ للإنفلونزا، فإن ما نتناوله في نظامنا الغذائي قد يساعد على الشعور بالتحسن، ويسرع من التعافي.

إليك أفضل مشروبات لعلاج الزكام

1-شوربة الدجاج بفيتامين ج والعسل

يمكن أن تساعدك الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الفاكهة والأطباق الصحية مثل حساء الدجاج والمكونات المهدئة مثل العسل على الشعور بالتحسن عند مواجهة الإنفلونزا.

غسل اليدين المتكرر والتطعيم أمران مهمان يمكنك القيام بهما للحفاظ على نفسك في مأمن من الإنفلونزا.

تشمل أعراض الإنفلونزا الحمى والتهاب الحلق والسعال واحتقان الأنف وسيلان الأنف وآلام الجسم، كما تلاحظ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. في بعض الحالات، قد تسبب الإنفلونزا الإسهال والقيء أيضًا.

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2-ماء العسل

العسل علاج شائع في المنزل لتسكين التهاب الحلق و مكافحة التهابات الجهاز التنفسي، ويعد العسل أكثر فعالية في علاج أعراض البرد والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

تضمنت المراجعة 14 دراسة حللت ما يقرب من 1800 شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ويتم علاجهم إما بالعسل أو بالعلاجات التقليدية مثل مضادات الهيستامين ومثبطات السعال. وخلص الباحثون إلى أن العسل بدا متفوقًا في علاج أعراض هذه الالتهابات. في حين أن الباحثين لا يعرفون بالضبط لماذا يساعد العسل في أعراض البرد والإنفلونزا ، تظهر الدراسات أن له خصائص مضادة للميكروبات. كما أن العسل يغلف الحلق، ويمكن أن يهدئ التهيج -بحسب كليفلاند كلينك-

من أفضل الطرق أيضاً للاستمتاع بالعسل إضافة ملعقة صغيرة إلى الشاي الساخن. هذا المشروب الدافئ في حد ذاته مهدئ لالتهاب الحلق، ويمكن أن يساعد البخار في تطهير الحلق المحتقن.

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3-شاي الأعشاب

يعد شاي الأعشاب من أفضل مشروبات لعلاج الزكام، فهو يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة تسمى بوليفينول، والتي تظهر الأبحاث أنها تقي من الأمراض المزمنة. ويعد من أفضل أنواع شاي الأعشاب البابونج لما له من خصائص مضادة للبكتيريا.

بينما أظهرت الأبحاث أن شاي النعناع يمكن أن يساعد في تهدئة أعراض الجهاز الهضمي. يحتوي الشاي الأخضر على نوع من مادة البوليفينول يسمى بمضادات الأكسدة، وتشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يزيد من عدد الخلايا التائية التنظيمية، والتي تساعد في التحكم في جهاز المناعة.

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4-البهارات مثل الزنجبيل والكركم

بجانب بعض مشروبات لعلاج الزكام تعد البهارات مثل الزنجبيل والكركم مفيدة عندما تكون مريضًا بالإنفلونزا. وجد الباحثون في الدراسات أن مستخلص الزنجبيل يوفر خصائص مضادة للميكروبات، في حين أن الكركمين، وهو مركب طبيعي في الكركم، له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما تشير الأبحاث.

5. شاي الثوم

يعتبر شرب شاي الثوم علاجًا طبيعيًا ممتازًا لنزلات البرد أو الإنفلونزا. يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، مسكن ، مقشع ومضاد للإنفلونزا، وهو مطهر للرئة. كل هذه الخصائص ناتجة عن الأليسين والألين الموجودين في الثوم.

الصورة من موقع AdobeStock

المكونات

3 فصوص ثوم

1 ملعقة عسل

1/2 ليمونة

1 كوب ماء

كيف تستعد؟

اهرسي فصوص الثوم وأضيفيها إلى قدر مع الماء. اتركي هذا المزيج يغلي لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي عصير نصف ليمونة والعسل. اشربيه مباشرة بعد ذلك، بينما لا يزال دافئًا.

الصورة من موقع AdobeStock

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المصدر : موقع tuasaude