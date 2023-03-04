هل تشعر بالدوار بعد تناول الطعام؟ اعرف سبب حدوث ذلك

بيروت - نادين محمد - عادة ، يشعر الناس بالدوار عندما لا يأكلون الطعام لفترة طويلة بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم. لذلك ، عندما تبدأ في الشعور بالدوار بعد تناول وجبة عادية أو وجبة خفيفة ، قد يكون هذا أمر مربك بعض الشيء.

يتم تناول بعض الأدوية لحالات مثل انخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض ضغط الدم ومرض السكري. في بعض الحالات ، يمكن أن يحدث بسبب بعض المشاكل الطبية أو الحساسيات.

لماذا تشعر بالدوار بعد تناول الوجبات؟

قد تحدث الدوخة بعد الوجبة لعدة أسباب. حتى الوقوف بسرعة كبيرة بعد الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار. قد يحدث دوار مؤقت بسبب التغيرات المفاجئة في مستويات السوائل وتدفق الدم. أو قد تشعر بالدوار بعد تناول وجبة بسبب حالة تسمى انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.

الصورة من موقع istockphoto

هذه الحالة أكثر شيوعًا عند كبار السن وتسبب دوار الرأس المفاجئ والسقوط.

يوضح الخبراء أن انخفاض ضغط الدم يحدث "عندما يكون هناك انتقال للدم من الدماغ والجسم إلى الأمعاء للمساعدة على الهضم ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في انخفاض ضغط الدم بعد الأكل ، مثل الشيخوخة ، وبعض الأدوية (مثل مدرات البول وحاصرات بيتا) ، واضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي ، وأمراض مثل مرض باركنسون .

يعتبر انخفاض ضغط الدم بعد الأكل حالة مؤقتة ، ولكن قد يكون لها عواقب وخيمة إذا انخفض ضغط الدم بشكل كبير. التأثير الأكثر ضررًا لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل هو الإغماء. في الحالات الشديدة ، قد يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ إلى الإصابة بسكتة دماغية.

كيف يتم التعامل مع انخفاض ضغط الدم بعد الأكل؟

الصورة من موقع istockphoto

لا يوجد علاج لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل ، ولكن فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع المشكلة:

1. شرب الماء قبل وجبات الطعام

اشربي الماء قبل الوجبات. يجب أن تشربي 200 مل من الماء على الأقل قبل 30 دقيقة من وجبتك. يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في مقاومة الدوخة بعد الوجبات.

الصورة من موقع freepik

2. تناول وجبات صغيرة

تناول الوجبات بكميات أصغر . يمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة إلى انخفاض ضغط الدم بعد الأكل أكثر من الوجبات الصغيرة. حاولي التبديل من ثلاث وجبات كبيرة يوميًا إلى 6-7 وجبات أصغر لتجنب مثل هذه المضاعفات.

3. اجلس أو استلقي

إذا شعرت بالدوار بشكل متكرر بعد تناول الوجبات ، فحاول الجلوس أو الاستلقاء لبعض الوقت بعد تناول الطعام للتعامل مع انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.

الصورة من موقع AdobeStock

4. اتباع نظام غذائي متوازن

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية. يجب أن تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية والبروتين والألياف.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على أسباب الدوار في السفر خلال الحمل

مع تجربة هذه النصائح التي أوصى بها الخبراء بها، يجب عليك استشارة طبيبك لمعرفة السبب

المصدر : موقع Healthline