يعزز صحة القلب وخطر الإصابة بالسرطان .. فوائد غير متوقعة للجوز  

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لتناول الجوز فهو غني بمضادات الأكسدة والبروتينات والألياف الغذائية وأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية بجانب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز صحة القلب، وتقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، وتدعم وظائف المخ، وتقلل الالتهاب.

إليك أبرز فوائده الصحية

1-قد يعزز صحة القلب

نظرًا لارتفاع مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية، فإن الجوز مفيد جدًا لجهاز القلب والأوعية الدموية.

قد يساعد تناول القليل من الجوز يوميًا في تقليل ضغط الدم أيضًا. من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وتشجع على إنتاج الكوليسترول الجيد. كما أنها تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الأوعية نتيجة لذلك، يمكن للجوز أن يعزز صحة القلب.

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2- يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

الجوز غني بالمركبات النباتية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والبوليفينول واليوروليثين. قد يكون لهذه المكونات النشطة بيولوجيًا خصائص مضادة للسرطان.

قد يقلل الجوز من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات مثل سرطان الثدي والقولون والبروستاتا.

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ذكرت الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان أن تناول القليل من الجوز كل يوم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

3- يدعم وظيفة الدماغ

أحماض أوميغا 3 الدهنية في الجوز مفيدة أيضًا للدماغ. قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية (مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية) إلى إبطاء التدهور المعرفي .

في إحدى الدراسات التي أجريت على كبار السن، أظهر الاستهلاك اليومي للجوز تحسنًا في الوظيفة الإدراكية .

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4- يقلل من الالتهاب

يمكن للأفراد المصابين بأمراض التهابية مثل الربو والتهاب المفاصل 1 والإكزيما الاستفادة من الجوز بسبب وجود الأحماض الدهنية الأساسية

قد يقاوم الجوز الالتهاب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، قد يساعد البوليفينول الموجود في الجوز في مكافحة الالتهاب أيضًا .

5-محاربة الكوليسترول

يرتبط الكوليسترول المؤكسد بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين. يُظهر الجوز الخام أعلى نشاط مضاد للأكسدة، مما يعني أن تركيزًا أقل من البوليفينول الخاص به يكفي لتثبيط عملية الأكسدة عند مقارنتها ببوليفينولات الجوز الأخرى.

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6-قد يحسن صحة العظام

يحتوي الجوز على حمض دهني أساسي يسمى حمض ألفا لينولينيك. ارتبط هذا الحمض ومركباته بعظام أقوى وأكثر صحة.

يمكن أن تساعد أيضًا أحماض أوميغا 3 الدهنية في الجوز. أنها تساعد في محاربة الالتهاب في هذا الصدد.

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7- تفيد المرأة الحامل

تناول الجوز يوميًا قد يفيد النساء الحوامل بشكل كبير. يحتوي الجوز على مجموعات صحية من فيتامين ب مثل الفولات والريبوفلافين والثيامين. هذه قد تعزز الصحة أثناء الحمل.

حمض الفوليك في الجوز ضروري بشكل خاص للمرأة الحامل والجنين. يحتوي حمض الفوليك على العديد من الخصائص البيولوجية المفيدة التي قد تكون مفيدة أثناء الحمل.

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8- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الجوز غني بالألياف. تساعد المغذيات في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح. يحتاج جميع البشر إلى الألياف بشكل يومي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

قد يساعد تناول الجوز يوميًا في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي والحفاظ على عمل الأمعاء بشكل صحيح.

الصورة من موقع AdobeStock

9-قد يساعد في التخلص من السموم من الجسم

يمكن أن يكون الجوز وجبة خفيفة صحية. ومع ذلك يجب تناولها باعتدال لأنها قد تسبب الحساسية لدى بعض الأفراد.

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المصدر : موقع StyleCraze