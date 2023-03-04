شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لفيتامين (د) المساعدة في التحكم بمستويات السكر في الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرض السكري هو حالة مزمنة تتطلب مراقبة منتظمة، يؤثر نظامك الغذائي ونمط حياتك بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، غالبًا ما يُنصح الأشخاص المصابين بداء السكري بتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة باعتدال لإدارة الحالة بشكل فعال، وهناك العديد من الأطعمة والمجموعات الغذائية والعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، واحد منها هو فيتامين د، فيتامين أشعة الشمس ضروري لعظامك ، وجهاز المناعة ، وصحة الجلد وأكثر من ذلك بكثير. كما له دور في إدارة مرض السكري، وفقا لما نشره موقع " ndtv".





كيف يساعد فيتامين د في التحكم في مستويات السكر في الدمفيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو ضروري للغاية لجسم الإنسان ليعمل بشكل صحيح، ومع ذلك ، فإن نقص فيتامين (د) شائع جدًا ، خاصة عند النباتيين، يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم المستهلك من مصادر الغذاء لذلك ، فإن تناول فيتامين د بشكل كافٍ يساعد على تعزيز صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام.

كشفت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لطب الغدد الصماء أن مكملات فيتامين D3 المتسقة يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين لدى المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالنوع الثاني من داء السكري مؤخرًا أو المعرضين لخطر الإصابة بهذه الحالة.

تشرح دراسة أخرى أن الأشخاص الذين لديهم مقاومة الأنسولين ومستويات منخفضة من فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

توضح ميجا جاينا ، أخصائية التغذية العلاجية وخبيرة النظام الغذائي ، أن "فيتامين (د) مهم للصحة الهرمونية لذلك ، عندما يكون هناك نقص في فيتامين (د) ، فإن صحة الغدد الصماء تتضرر ، وخاصة الغدة الدرقية في مثل هذه الحالة ، تكون مستويات الأنسولين مضطربة ، والبنكرياس لا يفرز كمية كافية من الأنسولين، مع نقص فيتامين (د) ، يصبح زيادة وزن الجسم أمرًا سهلاً أيضًا. كل هذه العوامل عندما تقترن بنمط حياة مستقر يمكن أن تؤدي إلى خطر الإصابة بالنوع 2 داء السكري."





كيفية الوقاية من نقص فيتامين دضوء الشمس هو مصدر مجاني لفيتامين د. عندما يتعرض جسمك لأشعة الشمس ، فإنه ينتج فيتامين د. يمكن أيضًا إضافة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د إلى نظامه الغذائي بما في ذلك الحليب ومنتجات الألبان ، والبروتينات الخالية من الدهون ، والفطر ، والبيض ، والسلمون.