شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تورم القدمين خلال فترة الحمل.. منها نقص الكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، ويزداد لديهم التعرض للعديد من الأعراض المرهقة، منها تورم القدمين، هذه المشكلة التي تعيق قدرتها علي القيام بحياتها اليومية. وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth” أن آلام القدمين من المشكلات المزعجة الشائعة بين النساء خلال فترة الحمل، يرجع سببها للتغيرات التي يشهدها جسم المرأة خلال هذه الفترة، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بألم القدمين لدي الحامل ومنها:

- زيادة الوزن خلال الحمل: بسبب زيادة الوزن خلال الحمل، تتعرض النساء لضغط علي الأنسجة الرخوة بالأطراف السفلية كالعضلات والأوتار والأربطة، ويترتب علي ذلك الشعور بآلام في الساقين والقدمين، ويعرضها لصعوبة كبيرة في المشي. - احتباس السوائل في القدمين:تتعرض الحوامل اللاتي يعانين من تورم القدمين لاحتباس السوائل في الأطراف السفلية، وهو أمر طبيعي ناتج عن زيادة حجم الدم في جسد الحامل وحدوث تغيرات في الأوعية الدموية بسبب هرمونات الحمل. - نقص الكالسيوم:قد يكون آلام القدمين أثناء الحمل علامة على نقص الكالسيوم في جسد الأم، خاصةً إذا كانت تعاني أيضًا من تشنجات عضلية في الليل، ولذا عليك تعويض هذا الأمر بتناول المكملات الغنية بالكالسيوم. -الرحم المتنامي أو المتسع: مع تقدم الحمل يتسع الرحم و لكي يستوعب زيادة حجم الجنين ومن ثم تتعرض الأوعية الدموية والأعصاب في الساقين والقدمين لضغط شديد، مما يؤدي إلى الشعور بآلام مبرحة أو الإصابة بالدوالي.