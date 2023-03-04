شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تساعد فى ترطيب الجسم وتعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المشروبات التي تساهم بشكل كبير انخفاض درجة حرارة الجسم أثناء الحر، وذلك وفقا لموقع “ indiatoday”.

قال الدكتور كومال مالك ، رئيس اختصاصي التغذية في المستشفى الآسيوي ، فريداباد بالهند، في وقت سابق لـ indiatoday.in إنه يجب على الأشخاص اختيار الفواكه والخضراوات والمشروبات التي تساعد في خفض درجة حرارة الجسم لتجنب الجفاف.

تساعد السوائل الغنية بالإلكتروليتات في الحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز المناعة ، خاصةً مع الإبلاغ عن العديد من حالات إنفلونزا الربيع في الأسابيع القليلة الماضية.

للمساعدة في تعزيز المناعة وترطيب الجسم للحفاظ على سلامتك من الأمراض المرتبطة بالصيف ، قم بتضمين هذه المشروبات المبردة الخمسة في نظامك الغذائي.

ماء الليمونمليء بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C ، يعتبر ماء الليمون مصدرًا ممتازًا للترطيب خلال موجة الحر. نص تحذير وزارة الصحة النقابية على أنه يجب على الناس تجنب المشروبات مثل الشاي والقهوة لأنها تسبب الجفاف والالتهابات. ماء الليمون هو البديل المثالي للمشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة لأنه يمكن أن يعزز المناعة أيضًا. اللبنيحافظ اللبن الزبدي أو الشاس على ترطيب جسمك في الصيف. (الصورة بإذن من: Getty Images)

نصح الدكتور كومال مالك بتناول اللبن الرائب لأنه سيرطب الجسم جيدًا. استبدل المشروبات الغازية باللبن الرائب في موسم الموجات الحارة المفاجئة لأنها ستساعد في موازنة الإلكتروليتات في الجسم.

الخيار وماء النعناعمشروب منعش في الصيف مع الخيار وماء النعناع يساعد في مكافحة الجفاف. يمكنك تقطيع قطع من الخيار مع بعض أوراق النعناع في الماء وترك العصائر تنتشر. ماء جوز الهنديساعد ماء جوز الهند على موازنة الإلكتروليتات في الجسم.

يعتبر ماء جوز الهند من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها في الصيف. فهو لا يحتوي فقط على إلكتروليتات أساسية للجسم ، بل يبقيك رطبًا أيضًا. تناول كوبًا من ماء جوز الهند يوميًا ، كما أوصى به الدكتور مالك.

عصائر خضاراقترح الخبير أيضًا تضمين عصائر الخضار في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الجسم وتعزيز المناعة والحماية من الأمراض.