شكرا لقرائتكم خبر عن القسطرة والدعامة القلبية.. أسباب اللجوء لهما وكيفية الإجراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القسطرة هي إجراء يساعد في فتح الشرايين التاجية المسدودة لإعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب، وذلك كما أكد التقرير المنشور عبر موقع “ indiatoday”. فأثناء حدوث نوبة قلبية يتم انسداد الشرايين بسبب اللويحات أو تجلط الدم، و إذا تم تقييد تدفق الدم إلى القلب، فقد يؤدي ذلك إلى ألم في الصدر يسمى الذبحة الصدرية ، وغالبًا ما يحدث بسبب النشاط البدني والضغط، على الرغم من أن الذبحة الصدرية يمكن علاجها بالأدوية ، إلا أن الرأب الوعائي يستخدم كعلاج طارئ بعد نوبة قلبية.

ما هي عملية القسطرة؟القسطرة، وتسمى أيضًا التدخل التاجي عن طريق الجلد (PCI) ، هي إجراء لفتح الشرايين التاجية المسدودة ، والتي تسد بسبب مرض الشريان التاجي. من خلال فتح الشريان المسدود ، يساعد الإجراء على استعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب دون الخضوع لجراحة القلب المفتوح.

يتم إجراء القسطرة في حالة حدوث نوبة قلبية عندما تكون حالة طارئة. أثناء الإجراء ، يتم إدخال أنبوب رفيع طويل يسمى القسطرة في الأوعية الدموية ويتم توجيهه إلى الشريان المسدود.

وتحتوي القسطرة على بالون صغير في طرفها يتم نفخه بمجرد وصول القسطرة إلى الشريان المسدود، و يدفع البالون اللويحة أو الجلطة الدموية ، التي تسد الشريان ، على جانبي الشريان ، مما يوفر مساحة أكبر لتدفق الدم. تساعد الأشعة السينية الجراح في اكتشاف انسداد القلب.

ما هي الدعامة؟ تم استخدام الدعامات التاجية من قبل الجراحين في جميع عمليات رأب الأوعية تقريبًا. هذه هي ملفات شبكية معدنية صغيرة قابلة للتمدد يتم وضعها في المنطقة المفتوحة من الشريان للمساعدة في منع تضيق جوانب الشريان أو الانغلاق مرة أخرى.