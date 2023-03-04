شكرا لقرائتكم خبر عن فى سن الـ 40.. روتين العناية بالبشرة لتحدي الشيخوخة وتقليل التجاعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بلوغ سن الأربعين له انعكاس على الجلد من ناحية التجاعيد، ودلائل الشيخوخة، وهناك بعض الخطوات تساعد فى تأخير التجاعيد وفقا لموقع " womenhealth".والعناية بالبشرة لا تتطلب إنفاق الكثير من الأموال على مستحضرات التجميل، والتى تحتوى على مواد كيميائية يمكن أن تسبب التهابًا وضررًا على المدى الطويل ، فهناك أساسيات لروتين العناية بالبشرة يمكن أن تساعد في الظهور بمظهر أصغر حتى عندما تكونين في الأربعينيات.



حمض الهيالورونيك :يُنصح عادةً باستخدام مصل يحتوي على فيتامين سي للبشرة الجافة المعرضة لحب الشباب، حمض الهيالورونيك هو مكون رئيسي في السيروم الذي يحتوي على فيتامين سي، ويعمل على جميع أنواع البشرة ، حتى في حالة البشرة الحساسة المعرضة للكسر. كريم العين:تظهر الكثير من علامات الشيخوخة حول العينين - تحت أكياس العين وأقدام الغراب والهالات السوداء والمزيد. لذلك ينصح بالبدء في استخدام فيتامين سي الريتينول (فيتامين أ مخصص للبشرة الصحية) الببتيدات وفيتامين ك لبشرة صحية. المرطب: حمض الهيالورونيك :يُنصح عادةً باستخدام مصل يحتوي على فيتامين سي للبشرة الجافة المعرضة لحب الشباب، حمض الهيالورونيك هو مكون رئيسي في السيروم الذي يحتوي على فيتامين سي، ويعمل على جميع أنواع البشرة ، حتى في حالة البشرة الحساسة المعرضة للكسر. كريم العين:تظهر الكثير من علامات الشيخوخة حول العينين - تحت أكياس العين وأقدام الغراب والهالات السوداء والمزيد. لذلك ينصح بالبدء في استخدام فيتامين سي الريتينول (فيتامين أ مخصص للبشرة الصحية) الببتيدات وفيتامين ك لبشرة صحية. المرطب: الترطيب هو مفتاح الحصول على بشرة صحية خالية من علامات الشيخوخة، ينصح الأطباء باستخدام النوع المناسب منه لمنع ظهور حب الشباب وظهور الحبوب وحتى الجفاف. واقي الشمس:الواقي من الشمس هو أيضًا عنصر أساسي في روتين العناية بالبشرة. حاول استخدام تركيبة جيدة للوقاية من الشمس (SPF) ، قوية بما يكفي لإبعاد أشعة الشمس فوق البنفسجية، قم بتطبيقه قبل 30 دقيقة من الخروج وطبقه بانتظام حتى في الأيام الملبدة بالغيوم. كيفية العناية بالوجه في البيت؟المكونات التالية هي ما تحتاجينه لعمل مصل للوجه في المنزل. واقي الشمس:الواقي من الشمس هو أيضًا عنصر أساسي في روتين العناية بالبشرة. حاول استخدام تركيبة جيدة للوقاية من الشمس (SPF) ، قوية بما يكفي لإبعاد أشعة الشمس فوق البنفسجية، قم بتطبيقه قبل 30 دقيقة من الخروج وطبقه بانتظام حتى في الأيام الملبدة بالغيوم. كيفية العناية بالوجه في البيت؟المكونات التالية هي ما تحتاجينه لعمل مصل للوجه في المنزل.

تطهير البشرة:التطهير هو الخطوة الأولى في أي نظام للعناية بالبشرة - ابدئي باستخدام منظف لطيف ثم تجفيف الوجه بالتربيت عليه. توحيد لون البشرة:بمجرد التنظيف، استخدمي التونر لموازنة الجلد، خذي بعضًا منه في كرة قطنية ثم ضعيه على الوجه، يساعد التونر على تنظيم مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة ويغذيها ببعض المعادن الإضافية أيضًا.

زيت بذور الجزر - 10 قطرات

1 ملعقة كبيرة زيت بذور ثمر الورد

1 ملعقة صغيرة زبدة الشيا

1 ملعقة كبيرة زيت لوز

زيت اللافندر - 10 قطرات

1 ملعقة كبيرة زيت المشمش

1 قطرة من زيت الليمون العطري

زيت اللبان العطري - 10 قطرات

طريقة

اسكبى زيت بذور الورد والجزر في كوب قياس - ضعي قدرًا على موقد الغاز

ضع هذا على موقد به 2 بوصة من الماء وسخنى الماء على نار خفيفة

ضعى كوب القياس في المقلاة مثل الغلاية المزدوجة

أضيفى زيت اللوز والمشمش إلى الكوب

أضيفى زبدة الشيا

نضيف باقي الزيوت وامزجيها جيدا

ارفعيها عن الحرارة واتركيها تبرد وضعيها في وعاء زجاجي

ضع كميات صغيرة على بشرة نظيفة وجافة ليلاً قبل الذهاب إلى الفراش.