شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد أوقاتا محددة للنوم لتكون أكثر صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقت النوم ومقداره مهم للأطفال تمامًا مثل البالغين، وينصح بالحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل يوم على الأقل لتفادي الإرهاق وخطر الإصابة بأمراض مزمنة وحادة مثل السكري والسمنة ، ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وفقا للأبحاث حسب موقع " timesnownews " .

ما هو إيقاع الساعة البيولوجية؟

يحدد الإيقاع اليومي دورة النوم والاستيقاظ في جسم الإنسان - فهو يحدد التغيرات الفسيولوجية التي تجعل المرء يشعر بالاستيقاظ أو النعاس على أساس الوقت من اليوم.

في الصباح، عندما يتعرض الجسم لأشعة الشمس، فإنه يفرز هرمونات تساعد على البقاء مستيقظًا ثم يشعر بالنعاس عند غروب الشمس، المواد الكيميائية المنبعثة في الجسم يمكن أن تجعل المرء يشعر بالتعب ، وهذا ما يعرف باسم تراجع ما بعد الأكل.

ويقول الخبراء إن المفتاح لمعرفة أفضل وقت للنوم يكمن في مراقبة هذا الانخفاض عند حدوثه ومتى يحدث، فهو مؤشر على مدى طول الشخص في دورة النوم والاستيقاظ.

لذلك ، إذا بدأت تشعر بالإرهاق في حوالي الساعة 3 مساءً ، فحاول النوم بين الساعة 9-10 مساءً، من الناحية المثالية ، يجب على المرء أن يذهب إلى الفراش من سبع إلى ثماني ساعات قبل الاستيقاظ في الصباح - فالانتظام كل يوم هو المفتاح.

في حين أن عادات النوم واحتياجات كل فرد يمكن أن تكون مختلفة ولا يمكن تغيير النمط الزمني، فمن المهم محاولة التحرك نحو روتين النوم والاستيقاظ المبكر، من المهم الاستماع إلى الجسد والحصول على نوم طبيعي دون الحاجة إلى المنشطات - مكونات مثل الضوء الأزرق والكحول والكافيين مثبطات.