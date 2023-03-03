شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لا تساعدك فى الرجيم.. تكسبك المزيد من الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في فقدان الوزن ولكن تفرط في تناول الطعام غير الصحي، نادرًا ما يدرك الناس أن هذه الرغبة الشديدة غالبًا ما يتم إلقاء اللوم عليها على الطعام نفسه.

وفقا لموقع " timesnownews"، هناك بعض الأطعمة التي تحفز منطقة تحت المهاد فى الدماغ، في حين أن الانغماس في هذه الوجبات فى بعض الأحيان ليس بهذا السوء ، فقد لا يكون بالضرورة من الصواب الاستمتاع بوجبة دسمة أو وجبات غير صحية كل يوم.

تابع القراءة لمعرفة أسوأ الأطعمة التي تسبب ذلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

المكرونة البيضاء:

الكربوهيدرات مثل الدقيق المكرر والخبز والمعكرونة يتحلل في الدم بسهولة لرفع مستويات الجلوكوز وبالتالي تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين لتحسين امتصاصه، نتيجة لذلك ، ينتهي الأمر باكتساب الوزن على المدى الطويل.

الحلوى:

الشوكولاتة والحلويات وغيرها من أشكال وأنواع الحلوى ليست أقل من كارثة صحية، قد يشعر المرء أنها تحتوي على السكر وهذا كل شيء - ولكن في الحقيقة فهي محملة بالمواد الحافظة وشراب الفركتوز وشراب الذرة الذي يمنع الجسم من إنتاج مستويات كافية من هرمون اللبتين - وهو هرمون يثبط الشهية ويعزز استخدام الطاقة في الجسم.

البطاطس المقلية:

تعد البطاطس المقلية والزيت والملح من أكثر الجوانب شيوعًا التي لا يستطيع الناس الحصول على ما يكفي منها أبدًا ، وهي عبارة عن البطاطس والزيت والملح - وكل شيء زائد، تؤدي هذه الأطعمة إلى أسوأ حالات الرغبة الشديدة ، وقد ينتهي بك الأمر إلى إنهاء علبة كاملة من البطاطس المقلية دون الشعور بالشبع.

رقائق البطاطس والمقرمشات:

رقائق البطاطس والمقرمشات المصنوعة من البطاطس والجبن ومسحوق الثوم ومسحوق البصل أمر لا يكاد المرء يكفيه، لكن هذه الأطعمة تسبب الإدمان ، والإحساس الممتع بالنكهات الحارة والفريدة من نوعها يؤدي إلى إطلاق قصير المدى للإندورفين في الجسم، ونتيجة لذلك ، يريد المرء المزيد.

الآيس كريم:

الآيس كريم مليء بالدهون والسكر والسعرات الحرارية التي من المعروف أنها تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لدى الفئران التي تعاني من السمنة المفرطة ، والبشر أيضًا.