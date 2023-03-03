كيفية تبكير موعد الدورة الشهرية 

بيروت - نادين محمد - اضطراب الدورة الشهرية في بعض الأحيان يعيق الحياة الطبيعية، لا سيما آذا ظهرت أعراضها دون نزول الحيض، في هذه الحالة ربما تبحثين عن طريقة تساهم في نزول الدم ليشعر جسمكِ بالراحة.

قد تتغير مواعيد الدورة الشهرية بين شهر وآخر. بشكل كبير نتيجة لذلك ، قد تشعر النساء بالقلق من أن الدورة الشهرية قد تأتيها في موعد لم يكن في حسبانها. في هذه الحالة يمكن اللجوء إلى طرق طبيعية بسيطة وآمنة من شأنها تحفيز دم الحيض على النزول.

نصائح تساعد في تبكير الدورة الشهرية:

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1. التمرين

قد يساعد التمرين الخفيف العضلات على الاسترخاء والإسراع ببدء الدورة الشهرية. يعاني بعض الأشخاص من عدم انتظام الدورة الشهرية نتيجة لروتين التمارين المكثفة. وبالتالي ، قد تساعد التمارين المعتدلة على تجديد الهرمونات اللازمة لاستعادة الدورة الشهرية المنتظمة .

وجدت دراسة في مجلة التعليم وتعزيز الصحة أن التمارين المنتظمة يمكن أن تساعد في تجنب السمنة والحفاظ على التوازن الهرموني وتؤدي إلى دورة شهرية منتظمة. تأكدي من ممارسة الرياضة لمدة 30-45 دقيقة على الأقل كل يوم.

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2. موانع الحمل الهرمونية

من الطرق الفعالة لإدارة الدورة الشهرية استخدام موانع الحمل الهرمونية، مثل حبوب منع الحمل أو الحلقة. لكي تأتي الدورة الشهرية أسرع قليلاً ، يمكن للإناث التوقف عن تناول مكمل الهرمونات في وقت مبكر.

3. الاسترخاء

الاسترخاء وتخفيف الضغط مفيد في حالة تأخر الدورة الشهرية ، خاصةً إذا اكتشفت السيدة أن دورتها الشهرية متأخرة نتيجة للإجهاد. يمكنكِ ممارسة اليوجا اللطيفة ، وكتابة اليوميات ، والتأمل ، تقضية وقت ممتع مع الأصدقاء والأحباء.

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4. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي

تحتوي الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين سي على خصائص يمكن أن تزيد من إنتاج هرمون الاستروجين في الجسم ، وتنعيم انسداد بطانة الرحم. يمكن أن تولد حرارة في الجسم مفيدة لخروج الدورة الشهرية بشكل صحي.

قومي بزيارة اختصاصي الرعاية الصحية في حالة ملاحظة عدم انتظام الدورة الشهرية بصورة متكررة مع التأكد أنك لستِ حاملاً.

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المصدر : موقع Everyday Health