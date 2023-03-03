التخلص من الخفسة بدون رياضة

بيروت - نادين محمد - الخفسة هي واحدة من أكثر المناطق المزعجة التي قد تتراكم فيها الدهون لدى النساء، خاصة أنها تبرز شكل الجسم بطريقة غير لائقة، وتجعلكِ مقيدة في اختيار ملابسك، وتعد مشكلة من الناحية الجمالية لدى المرأة.

ما هي الخفسة ؟

الخفسة تعرف باسم Hip dips وهي عبارة عن منحنيات الحوض الصغيرة التي تخلق أجوافاً بادئة أسفل عظمة الورك مباشرة، فتُظهر الأرداف والمؤخرة بمظهر غير متناسق ومزعج، وتكون أكثر بروزاً عند البعض الآخر.

وعند بعض النساء تظهر المسافة البادئة الطبيعية لهذا العظم في شكل مظهرهن الخارجي، فبدلاً من تقويس الوركين والانحدار للأسفل مثل التفاحة أو الخوخ، قد ينحنيان للداخل بدلاً من الحوض، هذا يخلق شكل "الكمان" الكلاسيكي، ويمكن أن يكون المنحنى طفيفًا أو أكثر بروزًا اعتمادًا على بنية جسمك الفريدة وكيفية تواجد رواسب الدهون حول هذه المنطقة.

ما الذي يسبب تراكم الدهون في منطقة الخفسة؟

تراكم دهون الخفسة (مصدر الصورة freepik)

تبرز انخفاضات الورك بسبب الدهون والعضلات والجلد، ويمكن أن يؤثر عرض الوركين وكيفية توزيع الدهون في منطقة الورك وفوق عضلاتك على ظهور انخفاضات الفخذ أم لا.

العديد من المشاهير المشهورين من بيونسيه إلى بيلا حديد لديهم انخفاضات في الفخذ، لذلك فهي طبيعية تمامًا.

ومع ذلك، في بعض الحالات ، بسبب الدهون أو إزاحة العضلات، قد تشعرين أن المنطقة بارزة جداً، ومن المرجح أن تختبري هذا إذا كان لديك فخذان عريضان يقعان في مكان مرتفع فوق فخذيك.

وهذا يمكن أن يجعل المسافة البادئة الطبيعية بين عظم الفخذ وعظم الورك تبدو أكثر وضوحًا.

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ويمكن لطبقات الدهون التي تجمع جانبي فجوة الورك أن تزيد من التأكيد على المنحنى المقعر الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى الشخص دهون زائدة حول الجزء العلوي من الوركين، فقد يؤدي ذلك إلى تضخيم مظهرك، مما يجعل الحوض يبدو أعمق، وفي مثل هذه الحالات، يمكن استهداف الأنسجة الدهنية تحت الجلد حول عظم الورك لتقليل مظهر تراجع الورك، ولا يمكن فعل أي شيء بخصوص شكل حوضك الطبيعي، ولكن يمكن العمل على الأنسجة المحيطة لتقليل بروز تراجع الورك.

كيفية خسارة دهون منطقة الخفسة

دهون الخفسة (مصدر الصورة freepik)

عندما يتعلق الأمر بالتخلص من انخفاضات الفخذ ، فقد تعتقد أن فقدان الدهون من خلال النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية هو أفضل نهج، ولكن من الصعب ويستغرق وقتًا طويلاً لتحديد هدف فقدان الدهون عبر الوركين من خلال اتباع نظام غذائي ونظام رياضي، فقد يؤدي حرق الكثير من الدهون أيضًا إلى تفاقم المشكلة، حيث قد يستمر ظهور منحنى العظام الطبيعي.

علاجات تحويل الورك التجميلية

سواء كنت ترغبين في ملء انخفاضات الورك، أو استهداف دهون الورك أو بناء عضلاتك لإخفائها، فتقدم علاجات تحويل الورك التجميلية طرقًا أسرع وأكثر فاعلية للحصول على شكل الساعة الرملية، وقد تجربي معها اسرع وصفات بذور الشيا للتنحيف ونحت الجسم.

شفط الدهون بالفيزر

يمكن تحسين المظهر المنحني لانخفاضات الورك بشكل كبير من خلال إجراء إزالة الدهون مثل شفط الدهون بالفيزر، ويمكن لهذا العلاج الشهير لتشكيل الجسم ونحت وتقليم أي دهون زائدة تتجمع حول الجزء العلوي من الورك، ويمكن أن تستهدف أيضًا الدهون الموجودة أسفل الوركين، ويمكن أن تتسبب هذه الجيوب الدهنية في أن تبدو المسافة البادئة في الحوض بارزة للغاية، لذلك من خلال تشذيبها باستخدام شفط الدهون بالفيزر، يمكننا إعادة تشكيل الوركين للحصول على شكل أفضل.

يكمن جمال شفط الدهون بالفيزر في أنها ليست جراحية مثل شفط الدهون القياسي ولا تتطلب المبيت في العيادة الخاصة، فهي عبارة عن إجراء طفيف التوغل، وقد يساعدك مع هذا الإجراء اتباع رجيم قاسي لنحت الجسم والتخلص من الدهون الزائدة في اسبوع.

علاجات الورك غير الجراحية

النحت البارد لانخفاضات الورك

وإذا كنت تفضلين تقليل مظهر انخفاضات الورك دون استخدام أي مشرط أو إبر، فإن علاجات نحت الجسم غير الجراحية مثل CoolSculpting مثالية.

CoolSculpting يزيل الدهون الزائدة في جميع أنحاء الجسم بتقنية معتمدة، وباستخدام طريقة فريدة لتجميد الدهون تسمى تحلل الدهون بالتبريد، حيث تتبلور وتفكك مخازن الدهون باستخدام طاقة تبريد متقدمة.

و يساعد هذا الإجراء غير الجراحي على استعادة شكل الساعة الرملية من خلال استهداف الجيوب العنيدة من الدهون التي تسبب انخفاضًا في الورك، مع علاج واحد قصير مدته 30-60 دقيقة، ويمكن للمرضى تقليل الدهون المرئية في المناطق المستهدفة بنسبة تصل إلى 27٪.

إذا كنت تهتمين بعلاجات وعمليات نحت الجسم إليك كل ما يجب معرفته عن نحت الجسم غير الجراحي بعد فقدان الوزن

المصدر:theprivateclinic