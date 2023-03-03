شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حساسية البقوليات من أعراض وأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البقوليات هى أحد المصادر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الإنسان، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة للشخص، لكن نجد أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية البقوليات التى لها أعراض مزعجة.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline نتعرف على كل ما يخص حساسية البقوليات من أعراض وأسباب.



ما هى حساسية البقوليات؟ ما هى حساسية البقوليات؟ حساسية البقوليات أحد أنواع الحساسية الغذائية، حيث يقوم الجسم برد فعل تحسسى عند تناوله للأغذية الغنية بالبقوليات، وليس شرطا أن تكون جميع أنواع البقوليات لكن يمكن أن تكون نوع منها. كيف يتم الكشف عن حساسية البقوليات؟ كيف يتم الكشف عن حساسية البقوليات؟ الخضوع للتحاليل الطبية معينة تعد من الأمور الكاشفة للإصابة بحساسية البقوليات، مع استخدام نظام الامتناع عن بعض المواد الغذائية الغنية بالبقوليات للكشف عن المكونات التى تسبب الحساسية، ومنها الفول، و فول الصويا، والبازلاء، و العدس، والحمص، والفاصوليا. ما هى أعراض حساسية البقوليات؟- آلام البطن. ما هى أعراض حساسية البقوليات؟- آلام البطن.

- الإمساك.

- الإسهال.

- الطفح الجلدى.

- الغثيان.

- الرغبة فى الحكة.

- تورم فى الوجه.

- ارتفاع حرارة الجسم.

كيف يتم علاج حساسية البقوليات؟يعتمد العلاج على معالجة الأعراض فور ظهورها، واستخدام بعض الأنماط الغذائية التى تتناسب مع الشخص أى الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالبقوليات حتى تختفى الأعراض.