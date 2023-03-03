شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة تشعرك بانتفاخ البطن.. منها مضغ اللبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتفاخ البطن أمر طبيعى يعانى منه الاشخاص فى بعض الأحيان، وقد يصبح مفرطا أحيانا، ما يتسبب فى إزعاج كبير، وفقا لما نشره موقع TIMESOFINDIA.

وأوضحت إحدى الدراسات أن هناك بعض الأطعمة المسببة للغازات التى تسبب انتفاخ البطن وامتلاءه، كما أن هناك عوامل أخرى عديدة يمكن أن تحفز هذه المشكلة، ويمكن أن يساعد فهمها فى إنهاء المشكلة.

أسباب تجعلك تشعر بالانتفاخ: 1- مضغ اللبانعند مضغ اللبان نبتلع الكثير من الهواء، ويمر هذا الهواء إلى معدتنا ما يجعلنا نشعر بالانتفاخ، ويحدث أمر مماثل عندما نتناول بعض السوائل عن طريق الشفاطة، وفى كل الأحوال، لا يعد مضغ العلكة أو الشرب باستخدام الشفاطة أمرا جيدا للأسنان.





2- تناول الطعام بسرعة كبيرة

يمكن أن يؤدى إنهاء الطعام بسرعة كبيرة إلى حدوث هذه الحالة غير المريحة، حيث إن الأكل بطريقة سريعة سيؤدى إلى ابتلاع الهواء مع الطعام، ما يسبب انتفاخا فى المعدة، ولذلك يجب عليك أن تأكل ببطء مع مضغ الطعام بشكل صحيح، وقضاء 20 دقيقة على الأقل لإنهاء الوجبة.

بصرف النظر عن إتلافه الرئتين والأسنان، يمكن للتدخين أن يجعلك تشعر بالانتفاخ لأنه مشابه لشرب السوائل بالشفاطة، حيث يستنشق المدخن الكثير من الهواء أثناء التدخين. 4- الحساسية الغذائية 4- الحساسية الغذائية

قد يكون الانتفاخ علامة على حساسية الطعام، والتى تعنى أن الجسم غير قادر على هضم طعام معين، على سبيل المثال، لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين هضمه، ونتيجة لذلك تكون لديهم مشكلات فى الجهاز الهضمى تشمل انتفاخ المعدة. 5- تناول بعض الأدوية 5- تناول بعض الأدوية

3- التدخين

لا يؤدى تناول بعض الأدوية إلى جفاف فمك فحسب، بل قد يجعلك أيضا تشعر بالانتفاخ، ويمكن أن تؤدى الأدوية مثل الأسبرين ومضادات الحموضة ومكملات الحديد إلى الانتفاخ.