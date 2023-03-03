شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة وسريعة لتخفيف آلام الظهر أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني النساء في جميع أنحاء العالم من آلام الظهر أثناء الحمل وبعده، غالبًا ما يحدث الألم والضغط في الجزء العلوي والسفلي من الظهر وفي منطقة الحوض، التغيرات الجسدية التي يسببها تطور الجنين والتأثيرات الهرمونية هي أسباب آلام الظهر، وإليك بعض التقنيات التي تساعد في تقليل الألم والإجهاد يمكن أن تحسن الحركة بشكل كبير، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

إحصائيات عن آلام الظهر أثناء الحمل

تعتبر آلام الظهر المرتبطة بالحمل مصدر قلق مشترك لكثير من النساء، وفقًا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة يوتا الأمريكية، فإن 94٪ من النساء يعانين من آلام جذعية أثناء الحمل ، و 75٪ من النساء يعانين منه خلال الأشهر الثلاثة بعد الولادة ، ومن المثير للاهتمام ، أن 27٪ فقط من هؤلاء النساء الحوامل و 13٪ من النساء بعد الولادة أبلغن عن وجود قيود في الأنشطة اليومية بسبب هذا الألم.

أسباب آلام الظهر أثناء الحمل

يؤثر الحمل على جسم المرأة بعدة طرق، تصبح التغيرات الجسدية أكثر وضوحا خلال فترة الحمل مع نمو الجنين ، ومع ذلك ، فإن التغيرات الهرمونية تبدأ في وقت أبكر بكثير ولها نفس القدر من الأهمية في تأثيرها على الجسم، من المرجح أن يتم استبعاد التغيرات الهرمونية لأن الدليل ليس مرئيًا مثل نمو البطن.

العوامل الفيزيائية

الطفل الناضج في الرحم وزيادة وزن الماء له تأثير سلبي على الجسم، يساعد فهم التغييرات الجسدية التي تحدث أثناء الحمل النساء على فهم الألم بشكل أفضل وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية.

مع الوزن الزائد المتراكم أثناء الحمل ، يجب أن تعمل العضلات والمفاصل بجهد أكبر. غالبًا ما تذكر النساء أن هذا الألم أسوأ في نهاية اليوم، في الثلث الثاني والثالث من الحمل ، تتمدد عضلات البطن وتضعف ، وقد تكون هذه العملية مؤلمة.

بعض الطرق لتقليل أو تخفيف آلام الظهر المرتبطة بالحمل.

عقد الكتفين للخلف

لا تقفلى الركبتين

استخدمى وقفة أوسع بشكل مريح

عند الوقوف لفترات طويلة ، ضع إحدى قدميك بالتناوب على كرسي

خذى فترات راحة

استخدمى كرسي يدعم الظهر

استخدمى وسادة لإضافة دعم إلى أسفل الظهر أثناء الجلوس

النوم على جانبك

أحذية بكعب منخفض (ليست مسطحة)

حزام دعم البطن

وسادة الحمل

من المهم أن تتذكر أن الأحذية ذات الكعب العالي تزيد من شد الجسم للأمام، يؤدي هذا السحب إلى عمل الظهر بجدية أكبر للتعويض عن الكعب العالي ، تجنبي ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أثناء الحمل.

النشاط البدني

قد ثبت أن تمارين الإطالة والتمارين المائية تقلل الألم وتحسن الدورة الدموية وتساعد في الحفاظ على الوزن المناسب.

طرق سريعة لتخفيف آلام الظهر في المنزلالعلاج الساخن والبارد

وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) ، فإن الكمادات الساخنة والباردة مفيدة لأسباب مختلفة، يريح العلاج الحراري العضلات ويزيد من تدفق الدم إلى المنطقة المصابة ، بينما يقلل العلاج البارد من الالتهاب ،كلاهما مفيد ويمكن استخدامه بالتناوب.