شكرا لقرائتكم خبر عن اتمشى بعد الوجبات.. 4 طرق لتقليل انتفاخ البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مشكلة انتفاخ البطن شائعة يعاني منها الكثير، ويرجع ذلك لعدة اسباب منها امتلاء البطن ، وصعوبة في الحركة، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان في بعض الأحيان. وذلك وفقا لما نشره الموقع البريطاني إكسبريس.

كشفت احدى الدراسات الحديثة أن الاشخاص يعانون من انتفاخ البطن بعد الأكل، نتيجة تراكم الغازات في مكان ما في الجهاز الهضمي. ويمكن أن يجعل هذا بطنك يبدو أكبر من حجمها الطبيعي،وقد يسبب هذا شعورا مزعجا أو ألما احيانا .

وأوضحت الدراسة أن الانتفاخ يزول من تلقاء نفسه في الساعات التي تلي تناول الطعام، ولكن بالنسبة للبعض يمكن أن يدوم طويلا، ويجب استخدام طرق لإعادة الأمعاء إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى.

نصائح للحد من انتفاخ البطن

1.المشي أو الوقوف بعد الوجبات

الجلوس بعد تناول الطعام من العادات السيئة التي تزيد من وقت انتفاخ البطن، ويمكن أن يساعد النشاط البدني بشكل كبير في تنشيط حركة الأمعاء بشكل أكثر انتظاما، ما يساعد بدوره في إطلاق الغازات الزائدة.

ويمكنك الوقوف بعد تناول الطعام لبضع دقائق، أو التجول لفترة قصيرة.

2.تدليك البطن

تظهر بعض الأدلة أن تدليك الأمعاء يمكن أن يساعد في التخلص من الانتفاخ وعدم الراحة.وللقيام بذلك على نحو جيد، ضع يديك فوق عظم الفخذ الأيمن مباشرة وافركها بحركة دائرية مع الضغط الخفيف نحو الجانب الأيمن من القفص الصدري.

وافرك بشكل مستقيم عبر منطقة البطن العلوية باتجاه القفص الصدري الأيسر، ثم تحرك ببطء نحو الأسفل باتجاه عظم الفخذ الأيسر.

3.كبسولات النعناع

كبسولات النعناع للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، ولكن يمكن استخدامها من قبل أي شخص يعاني من مشاكل انتفاخ في المعدة، حيث يساعد النعناع على استرخاء عضلات الأمعاء.

4.اليوجا

لليوجا العديد من الفوائد الصحية، والمساعدة في إطلاق الغازات المتراكمة هي واحدة منها.ويمكن لبعض أوضاع اليوجا أن تضع عضلات البطن بطريقة تسمح بإطلاق الغازات المحتبسة من القناة الهضمية.وتشمل الأوضاع التي يمكن أن تساعد في التخلص من انتفاخ البطن المزعج، ، ولكن يجب ألا تمارس الرياضة فورا بعد الأكل لأن هذا قد يجعل الأمر أسوأ.