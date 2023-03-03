شكرا لقرائتكم خبر عن قلل وزنك وحافظ على صحتك.. 10 أنواع من السرطان مرتبطة بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة مشكلة صحية خطيرة، وزيادة الوزن غير المراقبة ضارة بصحة الإنسان، حيث إن السمنة هي سبب العديد من الأمراض التي تهدد الحياة بما في ذلك السرطان، ووفقاً للدراسات فإن حوالي 40٪ من جميع أنواع السرطانات مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وذكر مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي CDC، أن السمنة مرتبطة بأنواع السرطان التالية: سرطان المريء، سرطان الثدي، سرطان القولون والمستقيم، سرطان الرحم، سرطان المرارة، سرطان المعدة، سرطان الكلى، سرطان الكبد، سرطان المبيض وسرطان البنكرياس وسرطان الغدة الدرقية وسرطان المخ والورم النخاعي المتعدد.

كيف تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بالسرطان؟

تنتج الأنسجة الدهنية كمية زائدة من هرمون الاستروجين المرتبط بسرطان الثدي وبطانة الرحم والمبيض ، حيث يكون لدى البدناء مستويات أعلى من الأنسولين، والأنسولين مثل عوامل النمو في الدم هذه الحالة المعروفة باسم فرط أنسولين الدم هي خطر الإصابة بالسرطان.

قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون والكلى والبروستات ، وتؤدي السمنة إلى حالات التهابية تسبب الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي وتزيد من خطر الإصابة بعدة أمراض بما في ذلك السرطان.

عوامل الخطر

زيادة الوزن عند الولادة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ، كما أن زيادة الوزن عند البالغين واكتساب الوزن المتكرر هما أيضًا من عوامل الخطر لزيادة الوزن، ويمكن أن يتغير الوزن بمرور الوقت وإذا ترك دون رادع أو إذا تذبذب مرارًا وتكرارًا فإنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان .

مؤشر كتلة الجسم الصحي

يُقاس وزن الفرد بمؤشر كتلة الجسم ويتراوح مؤشر كتلة الجسم الصحي بين 18.5 و 24.9. يعتبر مؤشر كتلة الجسم فوق 25 زائدا و 30 يعتبر سمينا، ويمكن أيضا قياس الوزن والصحة باستخدام قياس الخصر.

قياس الخصر الصحي هو 40 بوصة للرجال و 35 بوصة للنساء. يعتبر الأشخاص ذوو الخصر الأوسع معرضين لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

كيف تحافظ على الوزن؟

يعد تناول الفواكه والخضراوات الموسمية وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة من أكثر الطرق فعالية للتحكم في الوزن. اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الدهون والكربوهيدرات والبروتين يحافظ على الوزن ، والنشاط البدني مهم أيضًا للحفاظ على وزن الجسم.

تشير التقارير الصحية إلى إجراء 150 دقيقة من التمارين في الأسبوع يعتبر المشي السريع مثاليًا وفعالًا للتحكم في الوزن.