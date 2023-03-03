شكرا لقرائتكم خبر عن الأعراض والأسباب الشائعة لحمض المعدة الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمض المعدة ضروري لعملية الهضم. وتنتج الخلايا التي تبطن المعدة حمض الهيدروكلوريك، مما يساعد على تكسير الطعام إلى مكوناته الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة، وفي بعض الأحيان، تؤدي الطفرات في الخلايا المنتجة للحمض في الجهاز الهضمي إلى ضخ الكثير من الحمض. ويمكن أن تشمل أعراض ارتفاع حموضة المعدة ألم البطن والانتفاخ وحرقة المعدة، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

أعراض ارتفاع حمض المعدة

يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع حموضة المعدة ما يلي: 1

حرقة في المعدة

طعم حامض في فمك

رائحة الفم الكريهة

السعال المتكرر أو الفواق

صوت أجش

الانتفاخ

غثيان

إسهال

ما هي الاسباب؟

يمكن أن تتسبب بعض الحالات في أن ينتج جسمك الكثير من حمض المعدة. وتشمل هذه:

متلازمة زولينجر إليسون (ZES)

. إفراز هرمون الغدد الصماء العصبية وتسمى أورام الجاسترينوما وتوجد أحيانًا في أولئك الذين يعانون من حالات وراثية نادرة مثل الأورام الصماء المتعددة النوع

هيليكوباكتر بيلوري.

الملوية البوابية هي بكتيريا تدمر أنسجة المعدة والاثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة). قد يؤدي وجود عدوى بكتيرية حادة نشطة في معدتك إلى زيادة حمض المعدة ، بينما ثبت أن العدوى المزمنة تقلل من إفراز حمض المعدة.

القرحة .

القرحة شائعة بين الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد أو يتناولون كميات كبيرة من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو المصابين بالبكتيريا الحلزونية البوابية - وكلها عوامل مستقلة لزيادة إنتاج الحمض.

وتؤدي الكميات الزائدة من حمض المعدة إلى الحالات الثلاثة التالية:

القرحة الهضمية : القروح التي تنجم عن أكل الحمض لبطانة المعدة.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) : هو حالة طبية تتميز بارتجاع حمض المعدة إلى المريء.

نزيف الجهاز الهضمي : يمكن أن يتسبب تسرب الحمض إلى الجهاز الهضمي في حدوث تقرحات ونزيف ، خاصة في الأعضاء المرتبطة بالهضم مثل الأمعاء الدقيقة والبنكرياس.

كيف يتم علاج حمض المعدة الزائد

هناك عدد من الأدوية التي يمكنك تناولها لتقليل إنتاج الحمض في المعدة ، مما يساعد على تخفيف أعراض حرقة المعدة.