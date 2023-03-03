شكرا لقرائتكم خبر عن عصير التفاح يساعد في تقليل الوزن وتخفيف الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير التفاح فوائده كثيرة، فهو يساعد فى الوقاية من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض العصرية المنتشرة ، وذلك وفقا لما نشره موقع minnetonkaorchards.كشفت دراسة طبية حديثة الفوائد المتعددة لعصير التفاح، ومدي تاثيره على الصحة العامة للأشخاص ، ويحتوي التفاح علي فيتامين سي ، ويساعد في تقليل الوزن ، ويخفف من الم الإمساك.

وفي السياق ذاته أكد عدد من الباحثين على أهمية تناول مشروب عصير التفاح بصفة يومية لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات هامة، يعتبر عصير التفاح مفيدا للحامل، حيث إنه لاحتوائه علي فيتامينات تفيد صحة الجنين.كما يوفر شرب كوب من العصير العديد من الفوائد الجمالية للشعر والبشرة. وايضا الألياف الموجودة في قشور التفاح في عصير التفاح تساعد على الهضم ، بالإضافة إلى أن التفاح ضروري لشفاء الجروح والكدمات في الجسم.

تتضمن فوائد عصير التفاح فيما يلي:

1. فيتامين سي للوقاية من السرطان

يحتوي عصير التفاح علي فيتامين سي الذي يحافظ علي تحسين الصحة العامة للأشخاص ، فإن إحدى أهم الوظائف التي يؤديها هي تقوية جهاز المناعة. وهو في حد ذاته مضاد للاكسدة في موسم البرد والإنفلونزا - فهو أحد أكثر الدفاعات شيوعًا ضد الزكام ، ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

2. صحة القلب

عصير التفاح يحافظ على نظافة عروقك ونقاءها ،ويشتهر عصير التفاح بخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، مما يساعد بدوره في الحفاظ على الشرايين نظيفة، مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

3. تخفيف الإمساك للأطفال والكبار

اذا كنت تشعر بالانسداد قليلاً ، فحاول تناول بعض عصير التفاح. من المعروف أن الألياف والفركتوز في الفاكهة يساعدان في صحة الجهاز الهضمي ، والتفاح على وجه الخصوص إذا احتاجت معدتك إلى التهدئة. إذا كنت تبحث عن أفضل نوع من التفاح لاستخدامه كعلاج منزلي للإمساك ، فإن Granny Smiths هي واحدة من أكثر أنواع التفاح غنى بالألياف .

4.المساعدة على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد طعم هذا العصير الحلو والفاكهي وكمية أكبر من المادة على قمع الشهية والرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات. لذا في المرة القادمة التي تبدأ فيها معدتك في الهدر بحثًا عن الأطعمة السكرية أو المالحة ، حاول أن تشرب كوبًا من عصير التفاح كوجبة خفيفة بعد الظهر.

5.صحة الكبد

عصير التفاح ليس مفيدة لقلبك ورئتيك فحسب ، بل يساعد في عملية الهضم بأكملها ، والتي يمكن أن تساعد في عمل الكبد بشكل صحيح. يحتوي أيضًا على حمض الماليك ، الذي يُعتقد أنه يساعد الكبد على تنظيف الجسم من السموم.

6. العناية بالذاكرة

يعتبر التفاح مصدرًا جيدًا لمادة الكيرسيتين ، والمعروف أنها تحمي خلايا الدماغ من التلف والتعفن. يمكن أن يكون هذا مهمًا للغاية مع تقدم الأشخاص في العمر ، خاصة إذا كان هناك تاريخ من مرض الزهايمر في عائلتك. في حين أن تفاحة في اليوم ، يمكن أن تساعد في الحفاظ على ذكرياتك حادة وعقلك يعمل بشكل صحيح ، ويبدو أن هذا سبب كافٍ للحصول على كأسك اليومي.

7. صحة الجلد

بفضل فيتامين C ، يمكن أن تساعد فوائد عصير التفاح أيضًا في الحفاظ على بشرتك صحية ومرنة. من المعروف أن العصير يساعد في منع ظهور التجاعيد وحب الشباب.

11. نمو الشعر

التفاح يحتوي على فيتامينات مختلفة يمكن أن تساهم في نمو الشعر وصحة فروة الرأس يحاول بعض الأشخاص أيضًا غسل شعرهم في عصير التفاح للحصول على تلك العناصر الغذائية من المصدر.