شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول فيتامين د يساعد في الوقاية من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تناول مكملات فيتامين (د) يوميًا قد يساعد في الوقاية من الخرف لدى كبار السن، ووجد الباحثون أن هناك 40 ٪ أقل من حالات الخرف المبلغ عنها لدى أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين (د) بشكل متكرر وكانت الآثار أكبر بكثير في النساء من الرجال، بحسب موقع " neurosciencenews".

واستكشف الباحثون في معهد "هوتشيكز براين" التابع لجامعة كالجاري في كندا وجامعة إكستر في المملكة المتحدة العلاقة بين مكملات فيتامين (د) والخرف في أكثر من 12388 مشاركًا في مركز تنسيق الزهايمر الوطني بالولايات المتحدة ، وكان متوسط أعمارهم 71 عامًا وكانوا يعانون من مرض الزهايمر.

في الدراسة التي نُشرت في Alzheimer's & Dementia: التشخيص والتقييم ومراقبة الأمراض، وجد الفريق أن تناول فيتامين D كان مرتبطًا بالحياة الخالية من الخرف لفترة أطول، ووجدوا أيضًا أن تشخيص الخرف أقل بنسبة 40٪ في المجموعة التي تناولت المكملات.

عبر العينة بأكملها ، أصيب 2696 مشاركًا بالخرف على مدى عشر سنوات من بينهم ، لم يتعرض 2.017 (75٪) لفيتامين (د) خلال جميع الزيارات السابقة لتشخيص الخرف ، و 679 (25٪) تعرضوا لفيتامين (د) الأساسي.

قال البروفيسور زاهينور إسماعيل ، من جامعة كالجاري وجامعة إكستر ، الذي قاد البحث: "نعلم أن لفيتامين د بعض التأثيرات في الدماغ والتي يمكن أن يكون لها آثار في الحد من الخرف.

وأضاف: "تعطي النتائج التي توصلنا إليها رؤى أساسية للمجموعات التي قد تكون مستهدفة على وجه التحديد لمكملات فيتامين (د). بشكل عام ، وجدنا دليلًا يشير إلى أن المكملات السابقة قد تكون مفيدة بشكل خاص، قبل بداية التدهور المعرفي ".

بينما كان فيتامين (د) فعالًا في جميع المجموعات، وجد الفريق أن التأثيرات كانت أكبر بشكل ملحوظ في الإناث، مقارنة بالذكور. وبالمثل ، كانت التأثيرات أكبر لدى الأشخاص ذوي الإدراك الطبيعي ، مقارنةً بأولئك الذين أبلغوا عن علامات ضعف إدراكي معتدل - تغييرات في الإدراك تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

كانت تأثيرات فيتامين (د) أيضًا أكبر بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين لم يحملوا جين APOEe4 ، المعروف أنه يمثل خطرًا أكبر للإصابة بخرف ألزهايمر ، مقارنةً بغير حاملي الجين.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يحملون جين APOEe4 يمتصون فيتامين D بشكل أفضل من الأمعاء ، مما قد يقلل من تأثير مكملات فيتامين د.

وجدت الأبحاث السابقة أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف.

يشارك فيتامين د في إزالة الأميلويد في الدماغ ، والذي يعد تراكمه أحد السمات المميزة لمرض الزهايمر.

وجدت الدراسات أيضًا أن فيتامين (د) قد يساعد في حماية الدماغ من تراكم بروتين تاو ، وهو بروتين آخر يساهم في الإصابة بالخرف.