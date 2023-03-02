شكرا لقرائتكم خبر عن بدون جراحة.. 5 طرق لشد الجلد ومنع ترهله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترهل الجلد هو جزء طبيعي من الشيخوخة، يحدث بسبب فقدان البروتينات التي تسمى الكولاجين والإيلاستين، هناك العديد من الخيارات غير الجراحية التي يمكن أن تساعد في شد الجلد أو تأخير ارتخائه، وإليك بعض الطرق وفقا لما نشره موقع " healthnews".

لماذا يرخى الجلد؟

مع تقدم البشرة في العمر ، تفقد ترهلها وحجمها بسبب الفقد التدريجي لبروتينين - الكولاجين والإيلاستين ، يدعم الكولاجين الجلد ويساعد على توفير بنيته، بينما يسمح الإيلاستين للجلد بالتمدد، هذه البروتينات ضرورية لجعل البشرة تبدو صحية وقوية ومشدودة.

عدة عوامل تؤدي إلى تدهور الكولاجين والإيلاستين، السبب الأكبر هو الشمس ، حيث تؤثر أشعة UVA و UVB سلبًا على هذه البروتينات، كما أن بعض الجينات تجعلهم أكثر عرضة لفقدان الكولاجين والإيلاستين بشكل أسرع أو في سن أصغر، على سبيل المثال ، الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة ، والذين لديهم كمية أقل من الميلانين ، هم أكثر عرضة لإظهار علامات الشيخوخة بشكل أسرع.

خيارات شد الجلد غير الجراحية

بغض النظر عن العوامل الوراثية أو عمرك ، هناك بعض الخيارات غير الجراحية التي يمكن أن تساعدك في شد جلدك أو على الأقل منع المزيد من الترهل.

ضعى واقٍ من الشمس

لأن الشمس لها تأثير سلبي كبير على شيخوخة الجلد - وعلى وجه التحديد ، في تسريع تدهور الكولاجين والإيلاستين ، فإن استخدام عامل الحماية من الشمس هو أحد أفضل الطرق للتعامل مع ترهل الجلد، يمكن أن يبطئ العملية بشكل كبير ، مما يجعل بشرتك مشدودة لفترة أطول من الوقت.

شد الجلد بالموجات فوق الصوتية أو ترددات الراديو

يمكن تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين بموجات الراديو أو بالموجات فوق الصوتية ، يؤدي تطبيق هذه الموجات في المناطق المستهدفة إلى تسخين طبقات تحت الجلد ويؤدي في النهاية إلى شدها .

العلاج بالليزر

مثل الموجات فوق الصوتية وترددات الراديو ، يمكن استخدام أنواع معينة من الليزر لتحفيز إنتاج الكولاجين ،قد تكون هذه الليزرات مفيدة لترخي الجلد الذي يحدث في المقام الأول بسبب فقدان الكولاجين.

الوخز بالإبر الدقيقة

Microneedling هي طريقة أخرى لتحفيز إنتاج الكولاجين . أثناء الوخز بالإبر الدقيقة ، تُستخدم إبر دقيقة لثقب الجلد، والإصابة الناتجة للجلد تشير إلى الجسم بالحاجة إلى المزيد من الكولاجين لاستبدال الجلد التالف، ثبت أن الوخز بالابر الدقيقة يشد الجلد بمرور الوقت ، خاصة عندما يقترن بالترددات الراديوية. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب فرط تصبغ لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة ، لذا من المهم مراجعة الخبراء لمعرفة ما إذا كنت مرشحًا جيدًا لهذه الطريقة في شد الجلد.

تجنب الكريمات والمستحضرات التي تعمل على شد البشرة

هناك عدد لا يحصى من المنتجات في السوق واعدة بإحداث أنواع التأثيرات التي يمكن أن تحصل عليها من الإجراءات الجراحية مثل شد الوجه، وعادة ما يصاب مستخدمو هذه المنتجات بخيبة أمل.