شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الضوء في علاج الاكتئاب الموسمي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاضطراب العاطفي الموسمي، المعروف أيضًا باسم SAD، هو اكتئاب موسمي أو اكتئاب شتوي يؤثر على حوالي 5 % من السكان البالغين في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية الطب النفسي الأمريكية، ومجموعة فرعية من أولئك الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي يختبرونه بالفعل في الصيف أو الربيع ، والاضطراب العاطفي الموسمي هو أكثر من مجرد" كآبة شتوية ". "يمكن أن تكون الأعراض مزعجة وغامرة ويمكن أن تتداخل مع الأداء اليومي." وفقا لما نشره موقع realsimple.

والعلاج بالضوء يتضمن استخدام أنواع من الضوء الاصطناعي الذي يحاكي الضوء الطبيعي للمساعدة في علاج حالات الصحة العقلية وبعض الحالات الأخرى. تعريضك لهذا الضوء شبه الطبيعي ، يؤثر على المواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالحالة المزاجية والنوم ، ويخفف من أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي" .

ويقول الدكتور فيناي سارانجا ، طبيب نفسي ومؤسس سارانجا للطب النفسي الشامل ، إن العلاج بالضوء يستخدم بشكل شائع للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الموسمي. ويضيف: "هناك بعض الاستخدامات الأخرى للعلاج بالضوء ، كما هو الحال في بعض اضطرابات النوم ، والأشخاص الذين يعملون في نوبات ليلية ، للتعافي من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة ، والخرف أيضًا".

ويقول الطبيب النفسي نايجل ليستر إن هناك نوعين من العلاج بالضوء: العلاج بالضوء الطيفي الكامل والعلاج بالضوء الأحمر LED. يقول: "تم استخدام ضوء الطيف الكامل للتخفيف من الاكتئاب الموسمي ويتم استخدامه بشكل متزايد للمساعدة في الاكتئاب غير الموسمي"، و له فوائد عديدة من تخفيف الأوجاع والآلام وتحسين صحة الجلد والدورة الدموية وإنتاج الكولاجين."

ويمكنك أيضًا اتخاذ خطوات لمنع أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي بشكل استباقي. إذا كنت تعاني عادةً من اكتئاب موسمي ، فيمكنك المضي قدمًا في العلاج بالضوء. وإذا كنت تعلم أنك تعاني من الاكتئاب الموسمي كل عام ، فلا تنتظر ظهور الأعراض كن استباقيًا وابدأ العلاج الضوئي قبل أن تصبح الأيام أقصر في الخريف".