شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعلك تعاني من تيبس في الظهر.. اعرف ازاى تتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تيبس الظهر من أبرز المشاكل التي يعانى منها الكثيرون، قد يكون ذلك بسبب عدم الجلوس بشكل صحيح وقد يكون بسبب اتباع بعض التمارين الخاطئة التي تؤثر على الظهر، وحسب ما ذكره موقع health يقدم الخليج 365 أبرز أسباب تيبس الظهر وهى:

1:شد عضلات الفخذين والوركين

قد يؤدي الشد في مجموعات معينة من عضلات الفخذين أو الوركين إلى تغيير الميكانيكا الحيوية للعمود الفقري، الأمثلة الشائعة هي:

-أوتار الركبة ضيقة

تمر عضلات أوتار الركبة من خلال مؤخرة كل من فخذيك يمكن أن تصبح هذه المجموعة الكبيرة والقوية من العضلات مشدودة لعدد من الأسباب ، بما في ذلك الخمول البدني أو قلة التمدد قبل أو بعد التمرين.

عندما تكون أوتار الركبة ضيقة ، فإنها تصبح أقصريمكن أن تؤثر هذه التغييرات على انحناء الجزء السفلي من العمود الفقري ، مما يؤدي إلى تعطيل محاذاة العمود الفقري مع الحوض (الورك) نتيجة لذلك ، قد تشعر بتصلب في أسفل ظهرك مع أو بدون ألم و عادة ما يكون التصلب أكثر وضوحًا عند ثني عمودك الفقري للأمام.

يمكن أن يؤدي تمدد أوتار المأبض المستهدف إلى إطالة أوتار الركبة تدريجيًا وتخفيف تصلب أسفل الظهر.

-عضلات الفخذ الضيقة

تسمح لك العضلة الحرقفية في الورك برفع فخذك وتقريبه من جسمك يسمى هذا الإجراء انثناء الورك.

يمكن أن يؤدي الشد في العضلة الحرقفية إلى حدوث تصلب داخل أجزاء العمود الفقري في حالة ضيق iliopsoas الشديد ، قد يحدث عدم استقرار في العمود الفقري من الممكن أيضًا أن تلتهب وتهيج أنسجة العمود الفقري المحيطة ، مما يسبب الألم.

يمكن تخفيف الضغط على العمود الفقري عن طريق تمارين الإطالة التي تساعد في إطالة عضلات الورك.

2:جلوس مع انحناء العمود الفقري للأمام

عندما تجلس لفترة طويلة ، تحدث التغييرات التالية في عمودك الفقري:

-زيادة الضغط داخل كل جزء من العمود الفقري

-انخفاض القوة في عضلات أعلى وأسفل ظهرك

-قلة إمداد أنسجة العمود الفقري بالمغذيات

عندما تجلس على حافة الكرسي أو تنحني نحو الكمبيوتر ، يكون الضغط على عمودك الفقري أكثر ويمكن أن يسبب تيبسًا وألمًا.

يمكن أن يؤدي نمط الحياة المستقرة إلى تفاقم هذه التغييرات ، مما يتسبب في حدوث تصلب في العمود الفقري في غضون ساعة من الجلوس.

لتجنب تصلب الظهر ، استخدم وضعية جلوس منتصبة، قم بتدوير كتفيك للخلف مع جعل الأذنين على الكتفين وأعلى الذراعين موازية لجذعك أثناء الجلوس على كرسي المكتب ، حاول تجنب الاستخدام المستمر لمسند الظهر والجلوس في وضع مستقيم لتنشيط عضلاتك الأساسية.

3: جفاف وانكماش أقراص العمود الفقري

أقراص العمود الفقري عبارة عن وسادات تمتص الصدمات بين فقراتك وتوزع الأحمال داخل عمودك الفقري يمكن أن تسبب التغييرات المرتبطة بالعمر انحطاطًا في هذه الأقراص ، مما يؤدي إلى تغيير ميكانيكاها الحيوية.