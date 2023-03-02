شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات لا تصدقها عن مرض الكبد الدهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد الدهنى هو حالة يحدث فيها ترسب دهنى فى الكبد، ويمكن أن تسبب زيادة الدهون فى الكبد التهاب الكبد وتلف وظائفه، وإذا تركت دون علاج لفترة طويلة فقد تؤدى أيضًا إلى فشل الكبد، وعلى الرغم من أنها حالة خطيرة إلا أن الكثير من الناس إما غير مدركين لها أو لديهم معلومات مضللة عنها، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض الخرافات الشائعة حول مرض الكبد الدهنى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



الخرافة الثانية: مرض الكبد الدهنى يحدث فقط للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة الخرافة الثانية: مرض الكبد الدهنى يحدث فقط للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة فى حين أن السمنة هى عامل خطر رئيسى لحالة الكبد الدهنية، فهى ليست السبب الوحيد، ويعتقد كثيرون أن هذا يحدث فقط لمن يعانون من السمنة، والحقيقة أن الكبد الدهنى يحدث لأولئك الذين يعانون من مشاكل التمثيل الغذائى ويمكن أن يحدث أيضًا للمن يعانون من النحافة.

الخرافة الأولى: الكبد الدهنى ليس شائعاًالحقيقة هى أن السبب فى أن الكبد الدهنى ليس مرضًا شائعًا هو أنه لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ، حيث لا يعلم الكثير من الناس وجود الكبد الدهنى، ويعد الكبد الدهنى ثانى أكثر الأسباب شيوعًا لأمراض الكبد التى تتطلب زراعة الكبد.





الخرافة الثالثة: لا يوجد علاج للكبد الدهنى

الحقيقة: يمكن علاج حالة الكبد الدهنى أو يمكن إدارتها إذا أجريت تغييرات على نمط حياتك، وقد وجدت الدراسات صلة مباشرة بين صحة الكبد والنشاط البدنى، ويعتبر فقدان الوزن فعالًا أيضًا فى تقليل المخاطر المرتبطة بالكبد الدهنى.





الخرافة الرابعة: الكبد الدهنى يسببه الكحول فقط

الحقيقة: يمكن أن يحدث مرض الكبد الدهنى دون تناول الكحول، فهناك العديد من عوامل الخطر، بغض النظر عن تناول الكحول، والذى يمكن أن يؤثر على مرض الكبد الدهنى السمنة، داء السكرى من النوع 2، تناول السعرات الحرارية الزائدة، وجود نسبة عالية من الدهون الثلاثية فى الجسم يمكن أن تؤدى أيضًا إلى أمراض الكبد الدهنية.