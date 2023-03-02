علاج التهاب الرئة في المنزل ومتى تحتاجين لدخول المستشفى

بيروت - نادين محمد - يعد التهاب والسوائل في رئتيك ناتجة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية تجعل التنفس صعبًا ويمكن أن يسبب حمى وسعالًا وهو مصحوبًا بمخاط أصفر أو أخضر أو ​​دموي.

تعد الأنفلونزا و COVID-19 ومرض المكورات الرئوية من الأسباب الشائعة للالتهاب الرئة والذي يتسبب في تضخم أنسجة الرئة و يمكن أن يسبب سوائل أو صديد في رئتيك.

يمكن أن يحدث التهاب الرئة عندما يهاجم جهازك المناعي عدوى في الأكياس الصغيرة بالرئة (الحويصلات الهوائية). يؤدي هذا إلى تضخم رئتيك وتسرب السوائل. إليك كيفية علاج التهاب الرئة و أسباب الإصابة بها وأبرز أعراضه.

ما هو علاج الالتهاب الرئة

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يعد الالتهاب الرئة هو عدوى تصيب رئتيك بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات. يتسبب الالتهاب الرئوي في تضخم أنسجة الرئة (التهاب) ويمكن أن يسبب سوائل أو صديدًا في رئتيك. عادةً ما يكون الالتهاب الرئوي الجرثومي أكثر حدة من الالتهاب الرئوي الفيروسي ، والذي غالبًا ما يُشفى من تلقاء نفسه.

يمكن أن يؤثر الالتهاب الرئة على إحدى الرئتين أو كلتيهما. يسمى الالتهاب الرئوي في كلا الرئتين بالتهاب رئوي ثنائي أو مزدوج.

الفرق بين الالتهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري؟

في حين أن جميع الالتهابات الرئوية هي التهاب ناتج عن عدوى في رئتيك ، فقد تكون لديك أعراض مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان السبب الجذري هو فيروس أو بكتيريا أو فطريات.

يميل التهاب الرئة على إلى أن يكون أكثر شيوعًا وأكثر حدة من الالتهاب الرئوي الفيروسي و يسبب أعراضًا شبيهة بأعراض الأنفلونزا ومن المرجح أن يتم حلها من تلقاء نفسها ولا تحتاج عادةً إلى علاج محدد.

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ما هي أنواع التهاب الرئة؟

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يمكن معرفة ما إذا كنت مصابًا بالتهاب الرئة أو نزلات البرد أو الأنفلونزا من خلال ملاحظة الأعراض التالية ، مثل:

احتقان أو ألم في الصدر.

صعوبة في التنفس.

سعال مخاط أو بصق أصفر أو أخضر أو ​​دموي.

ويعد الأكثر عرضة لألتهاب الأشخاص الأكبر من عمر 65 عامًا أو أقل من عامين.

أو من لديهم جهاز مناعة ضعيف ويمكن لأي شخص أن يصاب بالالتهاب الرئوي وهو مرض شائع ، حيث يتم تشخيص ملايين الأشخاص كل عام وتشمل أهم أعراض التهاب الرئة ارتفاع درجة الحرارة والسعال والتعب وضيق التنفس والتعرق أو القشعريرة وسرعة ضربات القلب وغير ذلك و قد تختلف الأعراض عند الأطفال الصغار وكبار السن.

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علامات وأعراض الالتهاب الرئوي؟

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تعتمد أعراض الالتهاب الرئوي على السبب. يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة. قد يكون لدى الرضع والأطفال الصغار وكبار السن أعراض مختلفة.

أعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي

قبل البحث عن علاج التهاب الرئة يجب الانتباه إلى الأعراض فيمكن أن تتطور أعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي تدريجيًا أو فجأة. تشمل الأعراض:

ارتفاع في درجة الحرارة (حتى 105 فهرنهايت أو 40.55 درجة مئوية).

سعال مصحوب بمخاط أصفر أو أخضر أو ​​دموي .

التعب (التعب).

تنفس سريع.

ضيق في التنفس.

سرعة دقات القلب.

التعرق أو القشعريرة.

ألم في الصدر و / أو ألم في البطن ، خاصة مع السعال أو التنفس العميق.

فقدان الشهية.

زرقة الجلد أو الشفتين أو الأظافر ( زرقة ).

ارتباك أو تغير في الحالة العقلية.

علاج التهاب الرئة

يتضمن علاج الالتهاب الرئوي علاج العدوى والوقاية من المضاعفات. يمكن عادةً علاج الأشخاص الذين يعانون الالتهاب الرئة بالأدوية ومع أن معظم الأعراض تخف في غضون بضعة أيام أو أسابيع، فإن الشعور بالتعب يمكن أن يستمر شهرًا أو أكثر.

يعتمد تحديد العلاجات على نوع الالتهاب ، وشدته ويمكن علاجه بالمضادات الحيوية و قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد نوع البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي، ولاختبار أفضل مضاد حيوي لعلاجه. إذا لم تتحسن الأعراض، فقد يوصي الطبيب بمضاد حيوي آخر.

أدوية السعال لعلاج التهاب الرئة

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يمكن استخدام هذا الدواء لتهدئة السعال حتى تتمكن من الراحة. ونظرًا لأن السعال يساعد على إحلال السوائل وإخراجها من الرئتين، فمن الجيد ألا تقضي على السعال تمامًا ويمكن اللجوء إلى خافضات الحرارة ومسكنات الألم.

لعلاج السعال تناولي مشروب العسل والفلفل لعلاج السعال والبرد

يمكنك تناولها عند الحاجة لعلاج الحمى وعدم الشعور بالراحة وتشمل هذه أدوية مثل الأسبرين، والإيبوبروفين وقد تحتاجين إلى دخول المستشفى إذا:

-كنت أكبر من 65 عامًا

-انخفضت وظيفة الكلى

- مستوى ضغط الدم الانقباضي أقل من 90 ملليمترًا من الزئبق (مم زئبق) أو ضغط الدم الانقباضي 60 مم زئبق أو أقل

- معدل تنفسك سريعًا (30 نفسًا أو أكثر في الدقيقة)

-كنت بحاجة لوسائل مساعدة للتنفس

- درجة حرارتك أقل من الطبيعي

-معدل ضربات القلب أقل من 50 أو أعلى من 100



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