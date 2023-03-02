بيروت - نادين محمد - فوائد التين والزيتون مذهلة فهما من أفضل العلاجات الطبيعية والآمنة لصحتك العامة لذا عليك البدء في إدراجهما في نظامك الغذائي.

ورد ذكر مزيج التين والزيتون في القرآن الكريم فهو من أفضل العلاجات الشعبية القديمة والتي تعود إلى الحضارة السومرية ، حيث تم استخدامهما لعلاج العديد من المشاكل الصحية فقد كان البدو يتناولونه للحفاظ على أجسادهم باردة في حرارة الصحراء الشديدة.

ووجد فريق من الباحثين اليابانيين أن الجمع بين التين وزيت الزيتون يصنع بروتينًا يسمى ميتالوثيونين ، وهو فعال في تعزيز التمثيل الغذائي والحفاظ على الصحة العامة.

قد يعالج الخليط مجموعة من الحالات الطبية مثل مشاكل الهضم ، والبواسير ، والإمساك ، والروماتيزم ، وارتفاع الكوليسترول) ، وفقر الدم ، والربو ، والتهاب الشعب الهوائية ، والسعال ، والبرد ، والعقم.

وجدت دراسة نشرت في FACETS أن مضادات الأكسدة للزيتون والتين تخلق نظام دفاع فعال ضد هجوم الجذور الحرة.

فوائد تناول التين المجفف في زيت الزيتون

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1. مصدر الكالسيوم

يحتوي التين على كميات كبيرة من الكالسيوم الضروري لعظام قوية وأسنان صحية فهو مصدر جيد للكالسيوم لمن لديهم حساسية من منتجات الألبان.

2. علاجًا ممتازًا للإمساك

ثمارالتين غنية بالألياف، مما يجعلها علاجًا ممتازًا للإمساك. كما أنها تعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة التي تسهل عملية الهضم.

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3. مرض الزهايمر

وجدت دراسة أن خليط التين وزيت الزيتون يعالج بشكل فعال فقدان الذاكرة وتحسين القدرات المعرفية. هذا يدل على أن هذا المزيج يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر في البشر.



4. صحة القلب

تحتوي فاكهة التين على ألياف قابلة للذوبان ، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم. يحتوي المزؤيج أيضا على الفينولات وأحماض أوميجا 3 و 6 الدهنية التي تحمي قلبك من الأمراض.

تساعد الفاكهة أيضا في علاج حصوات الكلى وتعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم كما تساعد مركبات التريبتوفان الموجود في التين على محاربة الأرق.

على الجانب الآخر توجد مستويات مرتفعة من الأحماض الدهنية الأحادية المشبعة في زيت الزيتون البكر الممتاز والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. فقدان الوزن

التين وزيت الزيتون منخفضان في السعرات الحرارية أما الألياف فيهما فتعطي الشعور بالشبع مما يساعد على إنقاص الوزن.



6. منع الأمراض

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي التين على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي جسمك من التلف الناتج عن الجذور الحرة ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

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7. الفيتامينات والمعادن

يحتوي التين وزيت الزيتون على بعض العناصر الغذائية الهامة مثل النحاس وفيتامين B6 الذي يعزز صحة الدماغ والتمثيل الغذائي.

على الجانب اآلآخر محتوى الكاروتينات وفيتامين أ يجعل التين خيارًا ممتازًا للرؤية الصحية.

إضافة إلى أن الفيتامينات مثل C و A و E والمعادن مثل المغنيسيوم تعد ضرورية للتمتع بشعر صحي .

8. مزايا إضافية

يساعد التين أيضًا في علاج الضعف الجنسي وزيادة الخصوبة وتأخير الشيخوخة وعلاج حب الشباب كما يعمل فيتامين سي الموجود في التين على تفتيح البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين. كما أنه فعال ضد الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

تساعد فاكهة التين في علاج حصوات الكلى وتنظيم مستويات السكر في الدم و يساعد التريبتوفان الموجود في التين على محاربة الأرق ، حيث تحتوي الفاكهة على ألياف قابلة للذوبان ، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

كيفية تحضير التين في خليط زيت الزيتون

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ضعي 40 حبة تين جاف في برطمان كبير واسع الفوهة واسكبي كمية كافية من زيت الزيتون البكر لتغطية التين.

اتركي بعض المساحة في الجزء العلوي من البرطمان لأن التين سيمتص زيت الزيتون بمرور الوقت وينتفخ.

اتركي البرطمان في مكان بارد ومظلم لمدة 40 يومًا. بعد ذلك ، يمكنك تناول التين يوميًا على معدة فارغة لمدة 40 يومًا. انتظر لمدة 15 دقيقة قبل تناول الوجبة.



آثار جانبية للتين والزيتون

بعيدا عن فوائد التين والزيتون يمكن أن يتداخل التين مع مستويات السكر في الدم أثناء الجراحة وبعدها. لذلك ، تجنبي استهلاكه إذا كان من المقرر إجراء أي عملية جراحية.

يمكن أن يتداخل أيضًا مع أدوية منع تجلط الدم لأنه يحتوي على فيتامين ك. إذا كنت تتناولين أدوية سيولة الدم ، فاستشيري طبيبك قبل تناول هذا المزيج.

يمكن أن يسبب هذا المزيج الحساسية لدى بعض الناس. علاوة على ذلك ، يجب تجنب تناوله بكميات كبيرة لأنه يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة والإسهال.

على الجانب الآخر التين المجفف يحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية ، لذلك إذا كنت تراقبين وزنك ، فتجنبي الأفراط في تناوله.

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موقع :helth.co