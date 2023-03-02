5 علاجات سريعة للتخلص من عسر الهضم

عسر الهضم هو مصطلح يستخدم لوصف الإحساس بالحرقان أو الألم فى الجزء العلوى من البطن، وغالبًا ما يصاحب ذلك أعراض مثل الانتفاخ والغثيان والتجشؤ والغازات، بعد الأكل أو الشرب، ويشمل علاج عسر الهضم عادة تعديلات فى نمط الحياة والنظام الغذائى، بالإضافة إلى تناول مضادات الحموضة التى لا تستلزم وصفة طبية (OTC)، ويمكن أن تساعد العلاجات الأخرى مثل شرب محلول صودا الخبز فى تخفيف الأعراض، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

طرق التخلص من عسر الهضم

يمكن لتغيير نمط الحياة أن يتحكم فى أعراض عسر الهضم، بما فى ذلك تناول وجبات صغيرة متكررة وتجنب تناول الوجبات الخفيفة فى وقت متأخر من الليل وممارسة الرياضة، يمكن أيضًا أن تخفف بعض الأدوية والعلاجات المنزلية من الأعراض، وفى التقرير التالى نستعرض طرق التخلص من عسر الهضم..

1 - صودا الخبز

صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم، طريقة آمنة وفعالة لتحييد الحمض فى معدتك وتخفيف عسر الهضم والغازات والانتفاخ وحرقة المعدة بعد الأكل.

2 - مضادات الحموضة التى لا تستلزم وصفة طبية

يمكن للعديد من الأدوية المختلفة التى تصرف بدون وصفة طبية أن تخفف الأعراض بشكل فعال، حيث تعمل مضادات الحموضة على معادلة عسر الهضم، ما يسبب راحة سريعة لمعدتك.

3 - البابونج

على الرغم من أن هناك حاجة لدراسات إضافية للتحقق من فاعليته، إلا أن كوبًا دافئًا من البابونج قد يساعد فى تخفيف عسر الهضم، حيث وجدت مراجعة واحدة للدراسات أن البابونج يمكن أن يساعد فى تخفيف اضطراب المعدة والغازات وتهيج الجهاز الهضمى (GI)، ويمكن أن يساعد أيضًا على استرخاء عضلات الجهاز الهضمى التى تنقل الطعام عبر الأمعاء، ما يساعد فى الحفاظ على حركة الجهاز الهضمى وتقليل الانتفاخ.



ويحتوى البابونج على الكومارين وهو عامل ترقق الدم، فإذا كنت تتناول مخفف الدم، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل شرب البابونج.



4 - زيت النعناع وزيت الكراوية

تشير الدراسات الأولية إلى أن مزيجًا من زيت النعناع وزيت الكراوية يمكن أن يساعد فى استرخاء عضلات المعدة وتحسين أعراض عسر الهضم.



ووجدت مراجعة واحدة لعام 2019 للدراسات التى شملت 350 مشاركًا أن الأشخاص الذين عولجوا بالنعناع وزيت الكراوية كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ لتحسين أعراض عسر الهضم بشكل عام من أولئك الذين تلقوا العلاج الوهمى (عنصر تحكم بدون تأثير علاجى).



5 - زنجبيل

يشتهر الزنجبيل بقدرته على تخفيف الشعور بالغثيان، وتشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد أيضًا فى تخفيف أعراض عسر الهضم عن طريق تسريع تقلصات المعدة والسماح للطعام بالتحرك بشكل أسرع عبر الجهاز الهضمى، ما يساعد فى تقليل الغازات والانتفاخ والشعور بالامتلاء.

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