شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية: احم شرايينك بثلاث حبات رمان في اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرمان فاكهة شائعة جدًا وله مجموعة متنوعة من الفوائد، مثل العديد من الفواكه، فإن تناولها بطريقة صحيحة يمكن أن يوفر لجسمك مجموعة متنوعة من الفوائد، ووفقا لأخصائية التغذية أنجالي موكرجي الهندية أن تناول 3 حبات من الرمان يوميًا يمكن أن يحسن صحة القلب ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

وأكدت أخصائية التغذية ، أن الرمان هو عامل قوي جدا لمكافحة تصلب الشرايين، يحتوي على مضادات الأكسدة القوية جدًا التي تنظف الشرايين وتخفض ضغط الدم وتحمي القلب وتمنع انسداد الأوعية الدموية، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، من الجيد تناول 3 حبات من الرمان يوميًا لمدة 3 أشهر على الأقل، سوف يفيد ذلك صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم إلى جانب توفير دعم قوي مضاد للأكسدة.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب:

سيساعدك اتباع نظام غذائي صحي للقلب في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري ، إلى جانب الحفاظ على وزن صحي، وإليك بعض النصائح الغذائية:

تناول المزيد من الألياف - تناول الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض والمكرونة.

تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات.

قلل من الكوليسترول الغذائي - قلل من استهلاك الحليب كامل الدسم والجبن وما إلى ذلك.

تناول الدهون الصحية - المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو.

تجنب الدهون المتحولة والدهون المشبعة الموجودة في الأطعمة المصنعة.

قلل من تناول الملح - يساهم ارتفاع الصوديوم في الملح في ارتفاع ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين

المكملات الأخرى التي يمكن أن تساعد أيضًا في حماية القلب ، بما في ذلك الشاي الأبيض ، و epigallocatechin gallate (EGCG ، البوليفينول الرئيسي الموجود في الشاي الأخضر) ، ومستخلص بذور العنب ، والتوت الأسود ، يحتاج المرء إلى دمج نظام غذائي صحي مع المكملات للحصول على الفائدة الكاملة.

العديد من فوائد الرمان هي:

يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة

يقدم فيتامين سي

قد يقلل الالتهاب

قد يعزز صحة القلب

قدم البوتاسيوم ومصدر جيد للألياف

قد يفيد صحة الكلى

يوفر الكربوهيدرات المعقدة