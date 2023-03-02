شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تحذيرية غير شائعة للسكتة الدماغية.. منها تنميل الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم ، تحدث السكتة الدماغية، تجلط الدم أو الشريان المسدود هو سبب ذلك في حوالي 80٪ من الحالات، يمكن أن تحدث السكتات الدماغية أيضًا عند إصابة أحد الأوعية الدموية، لا تحصل خلايا الدماغ على الأكسجين الذي تحتاجه لتعمل إذا كان تدفق الدم ضعيفًا، ستهلك خلايا الدماغ إذا انقطع الإمداد لفترة طويلة، هناك بعض علامات السكتة الدماغية الأقل شهرة والتي يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، يمكن أن يساعد التعرف على هذه العلامات في ربط التشخيص، إليك بعض العلامات غير الشائعة للسكتة الدماغية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

بعض العلامات غير الشائعة للسكتة الدماغية التي يجب البحث عنها:

صعوبة فهم ما يقوله الآخرون ويتحدثون به.

قد تبدو مرتبكًا ، أو تتلاعب بالكلمات ، أو تواجه مشكلة في فهم التواصل.

تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، يمكن أن يصبح وجهك أو ذراعك أو ساقك فجأة خدرًا أو ضعيفًا أو مشلولًا. غالبًا ما يتأثر جانب واحد من الجسم بهذا.

بذل جهد لرفع كلا الذراعين في نفس الوقت فوق رأسك.

قد تكون مصابًا بسكتة دماغية إذا بدأت إحدى ذراعيك في السقوط.

إذا حاولت أن تبتسم ، يمكن أن يتدلى جانب واحد من فمك.

هناك المزيد من العلامات التي يجب أن تكون على دراية بها:

صداع مفاجئ

النعاس المفاجئ أو عدم الاستقرار أو نقص التنسيق

فقدان الرؤية أو تغيرات في إحدى عينيك أو كلتيهما والتي تحدث عادةً بشكل مفاجئ

تواجه مشاكل في فهم المفاهيم التي غالبًا ما تكون بسيطة بالنسبة لك أو تشعر بالارتباك

ضعف جسدي أو تنميل في جانب واحد (أو في ذراع أو ساق واحدة)

إليك كيفية تشخيص السكتة الدماغية:

عادةً ما تُستخدم الفحوصات الجسدية وفحص صور مسح الدماغ لتحديد السكتات الدماغية، سيرغب الطبيب المختص في معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الأعراض التي تعاني منها عندما تظهر في البداية في المستشفى مصابًا بسكتة دماغية مشتبه بها.

لتأكيد التشخيص وتحديد المسببات الأساسية للسكتة الدماغية ، يمكن إجراء عدد من الاختبارات، قد تتكون من فحص دم لتحديد نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول وقياس ضغط الدم وفحص النبض للتحقق من عدم انتظام ضربات القلب.