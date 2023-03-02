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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي الحمل لأول مرة إلى العديد من المخاوف للمرأة، ولكن هناك بعض النصائح الأساسية التي يجب اتباعها من أجل حمل صحي، وبالنسبة للنساء اللواتي يعانين من هذه المرحلة للمرة الأولى، نتعرف فى هذه السطور على نصائح للتعامل مع الحمل لأول مرة، بحسب موقع "Health".

مع تقدم الحمل ، من المهم أن تكونى مدركة للتغييرات التي سيختبرها جسمك، يجب أن تكوني قادرة على التعرف على أي علامات مقلقة أثناء الحمل.

نصائح للحمل لأول مرة

1. الغثيان أثناء الحمل

في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، من الشائع أن تعاني النساء من الغثيان والقيء وفقدان الشهية.

غثيان الصباح معتاد للعديد من النساء، ومن الشائع أيضًا أن يشعر البعض بالتعب والخمول والنعاس خلال هذه المرحلة المبكرة، هذا بسبب زيادة هرمونات الحمل.

إذا كان القيء شديدًا على الرغم من تناول الأدوية، حيث يكون الشخص غير قادر على الأكل أو الاحتفاظ بالسوائل، فمن الضروري التواصل مع طبيبك الذي سيقيم صحتك العامة على وجه التحديد للجفاف وعلاجك وفقًا لذلك.

إن تناول الطعام في الوقت المحدد وشرب كمية كافية من السوائل بشكل متكرر سيمنع الجفاف وفقدان الوزن.

يجب أن يكون الطعام الصحي المصنوع منزليًا جيدًا بما فيه الكفاية مع تقدم الحمل ، يتوقف الغثيان والقيء تقريبًا بعد الأشهر الثلاثة الأولى وتبدأ المرأة في الشعور بالتحسن ، تتحسن شهيتها.

2. السفر في بداية الحمل

من الأفضل تجنب السفر في الأشهر الثلاثة الأولى. إذا كنت امرأة عاملة ، يمكنك الاستمرار في العمل بشرط ألا تعرضي الحمل للخطر من خلال القيام بعمل شاق أو مرهق.

3. زيادة الوزن أثناء الحمل

من المهم أن تتذكرى أن زيادة الوزن أثناء الحمل يمكن أن تكون سريعة جدًا بالنسبة للنساء اللواتي لا ينتبهن لما يأكلنه ويقضين معظم الوقت في الراحة. زيادة الوزن المسموح بها هي 1 كجم شهريًا لمن بدأ حملهن بوزن مثالي ومؤشر كتلة الجسم. إذا كان هناك زيادة سريعة في الوزن بسبب عادات الأكل غير الصحية ، فإن المرء يكون عرضة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

يجب أن يكون نظامك الغذائي أثناء الحمل الأول متوازنًا ويجب أن يشتمل على المزيد من الكربوهيدرات المعقدة مثل الخضراوات بدلاً من الكربوهيدرات المكررة مثل السكر والأرز ، والبروتينات مثل البيض والحليب واللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والدهون ، ويفضل الزيوت النباتية والجوز. البراعم والفواكه والتوت والفواكه الجافة صحية للحمل.

4. الإمساك

تناول الكثير من السوائل سيمنع التهابات المسالك البولية والإمساك أثناء الحمل.

يعد الإمساك مشكلة شائعة أثناء الحمل ، لذلك يوصى بتناول نظام غذائي غني بالألياف. تشمل الشمندر والجزر والموز والتفاح والتوت والعدس.

5. ضمان النوم الكافي

الحصول على قسط جيد من النوم لمدة ثماني ساعات في الليل وبعض الراحة في النهار هو أمر جيد. لا يشجع العمل في ساعات الليل. ينصح بالنوم على الجانب الأيسر لأنه يحسن الدورة الدموية تجاه الطفل من الأم.

6. ممارسة الرياضة والحركة أثناء الحمل

ينصح طبيب التوليد بتمارين المشي ما قبل الولادة عادةً بمجرد اكتمال الثلث الثاني من الحمل.

يساعد التأمل والتنفس العميق ويوجا ما قبل الولادة في الاسترخاء.

يصبح المشي صعبًا بعض الشيء في الثلث الثالث من الحمل بسبب ارتخاء مفاصل الورك ستشعرين بألم الورك بشكل أفضل مع تطبيق بلسم مسكن للألم.