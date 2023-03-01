شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وعوامل تزيد من خطر إصابتك بالأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأرق هو اضطراب نوم شائع يمكن أن يجعل من الصعب عليك النوم ، أو أن تظل نائمًا أو تجعلك تستيقظ مبكرًا جدًا ولا تكون قادرًا على العودة إلى النوم، قد لا تزال تشعر بالتعب عند الاستيقاظ، يمكن للأرق أن يستنزف ليس فقط مستوى طاقتك ومزاجك ولكن أيضًا صحتك وأدائك في العمل ونوعية حياتك.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يختلف مقدار النوم الكافي من شخص لآخر ، ولكن يحتاج معظم البالغين من سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.

في مرحلة ما يعاني العديد من البالغين من الأرق قصير المدى (الحاد) ، والذي يستمر لأيام أو أسابيع عادة ما يكون نتيجة الإجهاد أو حدث صادم لكن يعاني بعض الأشخاص من أرق (مزمن) طويل الأمد يستمر لمدة شهر أو أكثر. قد يكون الأرق هو المشكلة الأساسية ، أو قد يكون مرتبطًا بحالات طبية أو أدوية أخرى.

ليس عليك أن تتحمل الليالي الطوال غالبًا ما تساعد التغييرات البسيطة في عاداتك اليومية.

قد تشمل أعراض الأرق:

-صعوبة النوم ليلاً

-الاستيقاظ أثناء الليل

-الاستيقاظ مبكرا جدا

-عدم الشعور بالراحة بعد النوم ليلاً

-التعب أثناء النهار أو النعاس

-العصبية أو الاكتئاب أو القلق

-صعوبة في الانتباه والتركيز على المهام أو التذكر

-زيادة الأخطاء أو الحوادث

-مخاوف مستمرة بشأن النوم

إذا كان الأرق يجعل من الصعب عليك أداء مهامك أثناء النهار ، فاستشر طبيبك لتحديد سبب مشكلة نومك وكيف يمكن علاجها. إذا اعتقد طبيبك أنك قد تكون مصابًا باضطراب في النوم ، فقد تتم إحالتك إلى مركز النوم لإجراء اختبارات خاصة.

قد يكون الأرق هو المشكلة الأساسية ، أو قد يكون مرتبطًا بحالات أخرى.

عادة ما يكون الأرق المزمن نتيجة للإجهاد أو أحداث الحياة أو العادات التي تعطل النوم يمكن أن تحل معالجة السبب الكامن الأرق ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يستمر لسنوات.





تشمل الأسباب الشائعة للأرق المزمن ما يلي:

-ضغط يمكن للمخاوف بشأن العمل أو المدرسة أو الصحة أو الشؤون المالية أو الأسرة أن تبقي عقلك نشطًا في الليل ، مما يجعل النوم صعبًا أحداث الحياة المجهدة أو الصدمات - مثل وفاة أو مرض أحد أفراد أسرته أو الطلاق أو فقدان الوظيفة - قد تؤدي أيضًا إلى الأرق.

-جدول السفر أو العمل، تعمل إيقاعاتك اليومية كساعة داخلية توجه أشياء مثل دورة النوم والاستيقاظ والتمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم يمكن أن يؤدي تعطيل إيقاعات الجسم اليومية إلى الأرق، تشمل الأسباب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة من السفر عبر مناطق زمنية متعددة ، أو العمل في نوبة متأخرة أو مبكرة ، أو تغيير نوبات العمل بشكل متكرر.

-عادات النوم السيئة تشمل عادات النوم السيئة الجدول الزمني غير المنتظم لوقت النوم ، والقيلولة ، وتحفيز الأنشطة قبل النوم ، وبيئة النوم غير المريحة ، واستخدام سريرك في العمل ، أو تناول الطعام أو مشاهدة التلفاز يمكن أن تتداخل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة التلفزيون أو ألعاب الفيديو أو الهواتف الذكية أو الشاشات الأخرى قبل النوم مباشرة مع دورة نومك.

الأكل كثيرا في وقت متأخر في المساء لا بأس بتناول وجبة خفيفة قبل النوم ، لكن الإفراط في تناول الطعام قد يجعلك تشعر بعدم الراحة الجسدية أثناء الاستلقاء يعاني العديد من الأشخاص أيضًا من حرقة المعدة ، وارتداد الحمض والطعام من المعدة إلى المريء بعد تناول الطعام ، مما قد يبقيك مستيقظًا.

قد يترافق الأرق المزمن أيضًا مع حالات طبية أو استخدام بعض الأدوية قد يساعد علاج الحالة الطبية في تحسين النوم ، ولكن قد يستمر الأرق بعد تحسن الحالة الطبية.





تشمل الأسباب الشائعة الأخرى للأرق ما يلي:

-اضطرابات الصحة العقلية قد تؤدي اضطرابات القلق ، مثل اضطراب ما بعد الصدمة ، إلى اضطراب نومك. يمكن أن تكون الاستيقاظ مبكرًا علامة على الاكتئاب غالبًا ما يحدث الأرق مع اضطرابات الصحة العقلية الأخرى أيضًا.

-الأدوية يمكن أن تتداخل العديد من الأدوية الموصوفة مع النوم ، مثل بعض مضادات الاكتئاب وأدوية الربو أو ضغط الدم تحتوي العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية - مثل بعض مسكنات الألم ، وأدوية الحساسية والبرد ، ومنتجات إنقاص الوزن - على مادة الكافيين والمنبهات الأخرى التي يمكن أن تعيق النوم.

-حالات طبيه تشمل الأمثلة على الحالات المرتبطة بالأرق الألم المزمن والسرطان والسكري وأمراض القلب والربو ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD) وفرط نشاط الغدة الدرقية ومرض باركنسون ومرض الزهايمر.

-اضطرابات النوم يتسبب توقف التنفس أثناء النوم في توقفك عن التنفس بشكل دوري طوال الليل ، مما يقطع نومك. تسبب متلازمة تململ الساقين أحاسيس مزعجة في ساقيك ورغبة لا تُقاوم تقريبًا لتحريكهما ، مما قد يمنعك من النوم.





يقضي كل شخص تقريبًا ليلة بلا نوم لكن خطر الإصابة بالأرق يكون أكبر إذا:

-انت امراة. التحولات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية وفي سن اليأس قد تلعب دورًا. أثناء انقطاع الطمث ، غالبًا ما يؤدي التعرق الليلي الأرق شائع أيضًا مع الحمل.

-يزيد عمرك عن 60 عامًا بسبب التغيرات في أنماط النوم والصحة ، يزداد الأرق مع تقدم العمر.

لديك اضطراب في الصحة العقلية أو حالة صحية بدنية يمكن للعديد من المشكلات التي تؤثر على صحتك العقلية أو الجسدية أن تعطل النوم.

-أنت تحت ضغط كبير يمكن أن تسبب الأوقات والأحداث العصيبة أرقًا مؤقتًا. ويمكن أن يؤدي الإجهاد الشديد أو طويل الأمد إلى الأرق المزمن.