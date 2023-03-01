شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المُحليات الصناعية المحتوية على الإريثريتول ترتبط بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر بحث جديد في كليفلاند كلينك أن الإريثريتول، وهو مُحلي صناعي مشهور وموجود فى العديد من الأطعمة المصنعة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتم نشر النتائج في مجلة Nature Medicine .

درس الباحثون أكثر من 4000 شخص في الولايات المتحدة وأوروبا ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الإريثريتول في الدم كانوا أكثر عرضة لخطر التعرض لأحداث قلبية ضارة كبيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة.

وبفحص تأثيرات وجود الإريثريتول فى الدم . أظهرت النتائج أن الإريثريتول يسهل تنشيط الصفائح الدموية وتشكيل جلطة، و أكدت الدراسات قبل السريرية أن تناول الإريثريتول يزيد من تكوين الجلطة.

وقال كبير الباحثين ستانلي هازن ، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية & علوم التمثيل الغذائي في معهد ليرنر للأبحاث ورئيس قسم أمراض القلب الوقائية في كليفلاند كلينك، إن "أمراض القلب والأوعية الدموية تتفاقم بمرور الوقت ، وأمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم. نحن بحاجة للتأكد من أن الأطعمة التي نتناولها ليست مساهمات خفية."

وقال الدكتور هازن: "تظهر دراستنا أنه عندما تناول المشاركون مشروبًا محلى صناعيًا بكمية من الإريثريتول الموجودة في العديد من الأطعمة المصنعة ، لوحظت مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ في الدم لأيام - مستويات أعلى بكثير من تلك التي لوحظت لتعزيز مخاطر التخثر". "من المهم إجراء المزيد من دراسات الأمان لفحص التأثيرات طويلة المدى للمحليات الصناعية بشكل عام ، والإريثريتول على وجه التحديد ، على مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ، خاصة عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية."

يوصي المؤلفون بالتحدث إلى طبيبك أو اختصاصي تغذية معتمد لمعرفة المزيد حول خيارات الطعام الصحي والتوصيات الشخصية.