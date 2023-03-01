شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لقرحة المعدة .. منها الكركم والصبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة خيارات للعلاجات الطبيعية التي قد تساعد في الوقاية من قرحة المعدة أو تحسينها ومنها مركبات الفلافونويد التي توجد بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات والمنتجات النباتية الأخرى ذات الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. قد تحسن من الالتهاب المرتبط بالقرحة وتحمي بطانة جدار المعدة من أضرار مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية وفقا لما نشره موقع verywellhealth .

وتشمل الأطعمة الغنية بالفلافونويد:

الصبار

يمكن أن تسبب قرحة المعدة التهابًا في جدار المعدة أو الأمعاء الدقيقة ، مما يؤدي إلى الشعور بالألم وصعوبة الأكل. ويساعد الصبار على تغطية بطانة المعدة وقد وجد أن له تأثيرات مضادة للالتهابات على الجهاز الهضمي. وجد الباحثون أيضًا أن الصبار يحسن أعراض الالتهاب لدى الأفراد المصابين بالتهاب القولون التقرحي .

زنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل التي استخدمت لتحسين اضطراب المعدة لسنوات. فحصت دراسة آثار الزنجبيل على مرض التهاب الأمعاء ووجدت أنه قادر على استهداف الالتهاب في الجهاز الهضمي ومنع الضرر. كما أنها عززت عوامل الشفاء في القناة الهضمية.

كما ثبت أن الزنجبيل فعال في منع قرحة المعدة التي تسببها بكتيريا الملوية البوابية ، والإجهاد ، والكحول ، ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

كُركُم

الكركم هو أحد أفراد عائلة الزنجبيل وهو مكمل صحي شهير. تم العثور على الكركمين ، المكون الرئيسي للكركم ، للحماية من الالتهابات. قد يكون لها تأثير وقائي على مرض قرحة المعدة. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث ، فإن النتائج الأولية واعدة.

البابونج

البابونج هو عشب يشبه الأقحوان ويستخدم لمجموعة متنوعة من الأمراض. تم العثور على البابونج لتخفيف الالتهاب في الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في علاج التهاب القولون التقرحي الخفيف.

عرق السوس منزوع الجلسرين

تم العثور على عرق السوس لتثبيط نشاط الحلزونية البوابية في القناة الهضمية. قد يساعد ذلك في منع تكون القرحات بسبب هذا النوع من البكتيريا. منزوع الجلسرينيحتوي العرقسوس على مادة الجليسيرريزي كإزالة الحمض وتميل إلى التسبب في آثار جانبية أقل.

عسل

ربما تكون قد جربت العسل لتخفيف أعراض البرد في الماضي ، لكن يمكنه فعل المزيد. لقد وجدت الدراسات أن العسل له خصائص مضادة للميكروبات والفطريات ، مما يعني أنه يمكن أن يحارب البكتيريا والفطريات في الجسم. كما أن لها خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للأكسدة. تم استخدام العسل لعلاج أمراض الجهاز الهضمي الالتهابية.