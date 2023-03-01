فوائد زيتِ الزيتونِ للجسمِ " خصوصا للصحةِ الجلديةِ "

زيت الزيتون غني بالعناصر الغذائية الصحية، استهلاكه بانتظام يمكن أن يمنع العديد من الأمراض؛ خصوصاً أمراض القلب والشرايين وبعض الأمراض السرطانية؛ وفقاً لعدد كبير جداً من الدراسات العلمية؛ فضلاً عن قدرته على محاربة آثار الشيخوخة وتأخير ظهورها.

إليك 10 أبرز فوائد زيت الزيتون للجسم، في الموضوع الآتي:

- حماية القلب

يحتوي زيت الزيتون على دهون جيدة (أحماض دهنية أحادية غير مشبعة)، تساعد على إعادة التوازن بين الدهون المشبعة وغير المشبعة، وتسمح بأداء وظائف القلب على النحو الأمثل.

كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تلعب دوراً وقائياً من أمراض القلب والشرايين.

- محاربة حب الشباب

على عكس ما قد يعتقده البعض؛ فإنَّ تطبيق زيت الزيتون على البشرة الدهنية والمعرّضة لحَب الشباب، لا "يشحم" البشرة ولا يجعلها أكثر لمعاناً.. زيت الزيتون، على العكس من ذلك، له قوة تنقية. يمكنك دمجه مع قطرة واحدة من زيت اللافندر الأساسي قبل تطبيقه بقطعة قطن على البثور.. ربما ترغبين في التعرف على طرق التخلص من البثور طبيعياً.

- يهدئ جفاف اليدين

تُعتبر الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في زيت الزيتون ممتازة للأيدي الجافة؛ لأنها تحافظ على توازن الدهون في الجلد.

في حالة الأيدي الجافة أو المحمرة أو المتشققة، يمكن دهنها مباشرة عن طريق التدليك جيداً؛ لجعل زيت الزيتون يتغلغل بسهولة أكبر.

- ترطيب الجسم

بفضل خصائصه المغذية، يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة بعمق.. يتم تطبيقه مباشرة على الجسم، على المناطق الجافة أو الخشنة (الركبتين والمرفقين).

سيكون أيضاً بمثابة أساس لمقشر محلي الصنع، عن طريق خلطه بالملح الخشن.

- يهدئ تهيج الجلد

يساعد زيت الزيتون على إصلاح الحاجز الجلدي للجلد، وبالتالي فهو فعّال بشكل خاص في حالة حدوث تهيج خفيف مثل: ما بعد إزالة الشعر على سبيل المثال.

يمكن استخدامه كقاعدة للحلاقة، ولن يجفف الجلد، على عكس الصابون.

- يغذي الشعر الجاف

زيت الزيتون يرطّب الشعر بعمق.. ويشار إليه بشكل خاص عندما يكون لديك شعر جاف أو مجعد.

يمكنك تطبيقه كقناع مسبق قبل غسل الشعر بالشامبو، بوقت استراحة مثالي لمدة 20 دقيقة.

- تحفيز نمو الرموش

يعزز زيت الزيتون نمو الشعر ويحفز إعادة نموه.

لاستخدامه على الرموش، اسكبي بضع قطرات في راحة يدك واغمسي أصبعك أو قطعة قطن قبل وضعها برفق على قاعدة الرموش، مع تجنّب داخل العين.. اتركيه لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر باستخدام كرة قطنية.

- محاربة التجاعيد

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة وفيتامين إي E اللذين يفيدان البشرة، ولهما خصائص مضادّة للشيخوخة.

يمكنك استبدال العناية الليلية بزيت الزيتون المعطَّر بماء الورد، وهو نفسه ممتاز للبشرة مع خصائص مضادّة للتجاعيد.

- مزيل للمكياج

لصنع مزيل المكياج الخاص بك، ما عليك سوى خلط 50% من زيت الزيتون و50% من ماء الليمون (متوفر في الصيدليات) في زجاجة، ورجّها جيداً لخلط المرحلتين.

- محاربة السرطان

أظهرت دراسة حديثة أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 38%، ويقي من سرطان القولون والمستقيم وسرطان الجهاز التنفسي وسرطان الجهاز الهضمي العلوي.

تذكري أن تضيفي جراماً واحداً في طبق السلطة الخاص بك.

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