فوائد المغنيسيوم للتنحيفِ ولصحةِ الجسمِ كافةً

المغنيسيوم معدن أساسي لصحة الدماغ وحسن سير أعضاء الجسم عموماً.. له العديد من الفوائد، بما في ذلك على القلب والحالة المزاجية، كما أنه يلعب دوراً أساسياً في تعديل مستوى السكر في الدم، وبالتالي في التنحيف.. يوجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة، التي تتراوح من المكسرات والبذور إلى الخضروات الورقية الخضراء والفاصولياء وغيرها.

اكتشفي في الآتي فوائد المغنيسيوم للتنحيف ولصحة الجسم، مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town:

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي

- المغنيسيوم موجود في كل خلية من خلايا الجسم

يوجد المغنيسيوم في جميع أنحاء الجسم؛ إذ إن كل خلية في الجسم تحتوي على هذا المعدن وتحتاجه.

يوجد حوالي 60% من المغنيسيوم في الجسم في العظام، بينما يوجد الباقي في العضلات والأنسجة الرخوة والسوائل، بما في ذلك الدم.. وهو بذلك يشارك في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم، التي تؤديها الإنزيمات على نحو مستمر.

- تحويل الغذاء إلى طاقة

يعمل المغنيسيوم على تكوين بروتينات جديدة من الأحماض الأمينية، ويساهم في إنشاء وإصلاح الحمض النووي والحمض النووي الريبي، وهو يساعد في تقلص العضلات واسترخائها.. كما له دور مهم للجهاز العصبي، لحسن سير الناقلات العصبية، التي ترسل الرسائل في جميع أنحاء الدماغ والجهاز العصبي.

- المغنيسيوم لأداء رياضي أفضل

يساعد المغنيسيوم على نقل سكر الدم إلى العضلات والتخلص من اللاكتات، والتي يمكن أن تتراكم أثناء التمرين وتسبب التعب؛ فتعيق الأداء الرياضي.. أثناء التمرين، يحتاج الفرد إلى المزيد من المغنيسيوم مقارنةً بالراحة؛ اعتماداً على نوع النشاط، وبذلك يمكنه بذل مجهود أكبر في الرياضة وخسارة المزيد من السعرات الحرارية.

- تقليل احتباس السوائل

ذكرت بعض الأبحاث العلمية، أن تناول المغنيسيوم، سواء من مصدره الطبيعي أو كمكمل غذائي، يمكن أن يقلل من احتباس السوائل في الجسم، وبذلك تكون له فائدة كبيرة قبل حدوث الدورة الشهرية لدى النساء.

- يحارب الاكتئاب

يلعب المغنيسيوم دوراً هاماً في تحسين الحالة المزاجية، ونقصانه في الجسم قد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.

علاوة على ذلك؛ فإنَّ تناول هذا المعدن، قد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر؛ مما يجنّب الأكل العاطفي، وبالتالي زيادة الوزن.. ربما تودين التعرف على تأثير الأكل العاطفي على الوزن.

- السيطرة على مستويات السكر في الدم

تشير الأبحاث العلمية، إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من المغنيسيوم، لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2، وما يصاحب هذا المرض من مشاكل في الأيض.

ومكملات المغنيسيوم تساهم في تعزيز حساسية الأنسولين، وهو عامل رئيسي في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

- علاج للأرق

قد يصف الأطباء مكملات المغنيسيوم كعلاج طبيعي لاضطرابات النوم والأرق؛ لأنَّ المغنيسيوم ينظِّم العديد من النواقل العصبية المشارِكة في النوم؛ مما يخفّض خطر تعرّضك لزيادة الوزن، كون اضطرابات النوم لها تأثير بالغ الأهمية على الوزن.

نصيحة الاختصاصية عبير: إذا كنتِ تعانين من مشكلة صحية أو اضطرابات أيضية معينة، لا تبادري إلى شراء مكملات المغنيسيوم من الصيدلية، من دون استشارة طبيب أو اختصاصي في التغذية؛ لمعرفة الكمية الموصى بها؛ وفقاً لحالتك الصحية.. ربما ترغبين في التعرف على أهمية معدن البوتاسيوم للجسم.

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