تفاصيل اكتشاف طريقة جديدة لعلاج تلف الرئة بسبب كورونا

تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 6 ملايين و800 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره لأول مرة في نوفمبر 2019؛ وهو عدد وفيات فاق ما سببه أي وباء ضرب الأرض منذ بدء الخليقة، لذلك لايزال العلماء يعملون بكدٍّ وجهد لمحاولة التوصل إلى دواء يمنع مضاعفات الفيروس الخطيرة الذي عادة ما يُسبب تدهور حالات المصابين نتيجة التلف البالغ الذي يُحدِثه في الرئتين.

ومؤخراً اكتشف فريق من الباحثين الطبيين في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية وزميل من معهد العلوم الطبية الحيوية في تايوان، طريقة فّعالة لمنع أو علاج تلف الرئة المرتبط بفيروس كورونا. فما هي تفاصيل الدراسة؟

كوفيد-19: تحريض رد الفعل الالتهابي

ضمن هذه الدراسة الجديدة، قام الباحثون بعزل الجينات المرتبطة بالتحريض على رد فعل التهابي زائد على عدوى كوفيد- 19 في الرئتين، بهدف إيقاف تأثير هذه الجينات. وقد تمَّ ذلك خلال الدراسة التي أجريت على فئران الاختبار، بهدف منع تلف الرئة.

ويمكن أن يحدث الضرر الذي يسببه الفيروس الذي يُطلق عليه اسم كوفيد الطويل، على مجموعة من أعضاء الجسم، بما في ذلك الدماغ والقلب والرئتين.

وقد لاحظ الفريق في كاليفورنيا، أثناء الدراسة، أن أكثر من 200 شخص قد خضعوا لعمليات زرع الرئة بسبب الضرر الناجم عن فيروس كورونا، مع الاشتباه في أنه قد يكون له أساس جيني. وقد أجرى الباحثون دراسة تسلسلية لمقارنة هؤلاء المرضى مع آخرين لم يتعرضوا لنفس الضرر.

ووجد فريق البحث في دراستهم أن تلف الرئة الناجم عن عدوى كورونا، كان ناتجاً في الواقع عن رد فعل مفرط لجهاز المناعة ضد الفيروس والالتهاب الناتج.. ما رأيك بالتعرف على تنظيف الجسم من السموم؟

ولاختبار إمكانية تجنّب رد الفعل المبالغ فيه للرئة، زرع الفريق عضيات الرئة البشرية في فئران الاختبار وأصابوها بنسخة هندسية من فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى نفس نوع الضرر الذي لوحظ لدى المرضى من البشر المصابين بعدوى كورونا.

فيروس كورونا: نهج علاجي جديد

ثم قام الفريق بإعطاء فئران الاختبار أجساماً مضادّة مُصممة لمنع الجينات في الرئة والتي ارتبطت برد فعل مفرط للتعرّض للفيروس والالتهاب المرتبط به؛ وبعد أربعة أسابيع، أظهرت الاختبارات أن العلاج أدى إلى انخفاض الأورام الليفية وأنسجة الرئة التي عادت إلى طبيعتها.

ورغم النتائج المبدئية الواعدة، لاحظ الفريق أن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات، لكنهم يشيرون إلى أن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تمثل نهجاً علاجياً محتملاً للوقاية من تلف الرئة وعلاجه لدى المرضى المُصابين بفيروس كورونا الطويل.

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