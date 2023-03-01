فوائد يوغا العين فائقة الأهمية

يوغا العين، هي تمارين حركية تساعد في تحسين الرؤية وعلاج أعراض جفاف العين وتقليل إجهادها، من خلال تقوية العضلات في بِنية العينين والمساهمة في ترطيبهما.

ولتمارين العين تطبيقات عملية، إذا تمت ممارستها بعناية وبشكل منتظم؛ فقد تكون قادرة على المساعدة في تأخير ظهور بعض الحالات مثل: تقليل أعراض إجهاد العين الرقمي، الناتج عن كثرة استخدام الشاشات المضيئة.

هذا وتعمل ممارسة يوغا العين بطريقتين: أولاً من خلال تحفيز العضلات التي تحرك العينين وتقويتها فعلياً، وثانياً من خلال خفض مستويات التوتر والمساعدة على التركيز.

وتتضمن يوغا العين التركيز على الأشياء القريبة والبعيدة.. كما تتضمن أيضاً تحريك العينين من اليسار إلى الأعلى وإلى اليمين وإلى الأسفل.

إليك فوائد يوغا العين، في الآتي:

فوائد صحية محتملة لمزاولة يوغا العين

- تقليل إجهاد العين

تعمل يوغا العين على منع وتخفيف أعراض إجهاد العين؛ فقد وجدت دراسة صغيرة أُجريت عام 2020، على 32 طالباً في مجال البصريات، أن أداء تمارين يوغا العين على مدى 6 أسابيع، ساعد بشكل كبير في تخفيف إجهاد العين، من خلال تقوية عضلات العين.

كما وجدت دراسة أُجريت على 60 من طلاب التمريض لمدة 8 أسابيع، أن ممارسة يوغا العين، قللت الشعور بالتعب والإرهاق في العين.

في حين أشارت دراسة أخرى أُجريت على 60 مشاركاً، إلى أن تمارين العين البسيطة حسّنت وقت الاستجابة، وساعدتهم على التعرف بسرعة أكبر على ما كانوا ينظرون إليه.

- تحسين الرؤية

لا يوجد دليل دقيق يشير إلى أن يوغا العين أو أيَّ تمرين للعين، يمكن أن يحسّن قِصر النظر، لكن دراسة أُجريت على الأشخاص الذين يعانون من الاستجماتيزم وأخطاء الانكسار، أظهرت تحسناً طفيفاً في الرؤية، بعد مزاولتهم يوغا العين.

- استرخاء عضلات العين

تقلل تمارين العين، التي تمكن ممارستها في المنزل، أعراض قصور التقارب.

إذا كنت تقضين الكثير من الوقت في النظر إلى الشاشة؛ فيجب أن تجرّبي قاعدة 20:20:20.. وتعني هذه القاعدة ببساطة، أنه يجب أن تأخذي استراحة صغيرة كل 20 دقيقة لتركيز عينيك على شيء يَبعُد 20 قدماً، لمدة 20 ثانية على الأقل.. سيساعد ذلك على استرخاء عضلات عينيك، وتقليل احتمال إجهاد العين الرقمي.

- بعد جراحة الساد

قد تساعد ممارسة يوغا العين بعد جراحة إعتام عدسة العين، في إعادة بناء قوة العين.. ولكن ليس من الجيد تجربة ذلك فوراً بعد إزالة المياه البيضاء؛ حيث تحتاج عيناك إلى وقت للشفاء والتكيّف مع العدسة الاصطناعية التي تم إدخالها أثناء جراحة الساد.. تحدثي إلى طبيب العيون الخاص بك قبل محاولة أيّ نوع من تمارين العين.

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تمارين العين التي تعمل

قد تعمل تمارين العين، بما في ذلك يوغا العين، على المساعدة في تخفيف إجهاد العين، وكذلك تقليل التوتر.. يمكن أن تساعد قلة التوتر على التركيز بشكل أفضل.. لذلك قد لا تكونين قادرة على "التعافي" أو إصلاح بصرك، ورؤية ما يجري من حولك والتعرّف عليه، إذا لم تقللي من التوتر.

جرّبي تمرين تحويل التركيز

يعمل هذا التمرين على تدريب عضلات العين، وتحسين قدرتك على التركيز.. ولتطبيق هذا التمرين، اتبعي الخطوات التالية:

ارفعي يدك اليسرى إلى أقصى حدٍّ ممكن، وارفعي إبهامك في شكل الإبهام لأعلى.

اجلسي مستقيمة وعيناك تنظران للأمام بشكل مستقيم، ركّزي عينيك على إبهامك.

حرّكي ذراعك ببطء إلى يمينك بقدر ما تستطيعين، وعيناك تتبع إبهامك.

حركي ذراعك للخلف في الاتجاه الآخر، وتتبعي إبهامك بقدر ما تذهب عيناك من دون تحريك رقبتك أو ذقنك.

كرري هذه الحركة عدة مرات.

تمرين آخر للعين يهدف إلى تقليل إجهاد العين

اجلسي جيداً في مقعدك، وخذي نفَساً عميقاً.

انظري إلى السقف ببطء، واسمحي لنفسك بالتركيز في الأعلى.

لفّي كلتا عينيك بحيث تنظرين إلى اليمين بالكامل.. ثم إلى اليسار بالكامل، وكذلك إلى الأسفل.

عودي بنظرك إلى السقف، ثم انظري للأمام مباشرة وخذي نفَساً.

كرري عدة مرات قبل تبديل الاتجاه وتحريك عينيك عكس اتجاه عقارب الساعة.

ملاحظة من «سيدتي نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج.. عليكِ استشارة طبيب مختص.

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