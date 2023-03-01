شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من الإرهاق.. تعرف على الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تواجه مجموعة من الأعراض التي تعني أنك تعاني من الإرهاق، بما في ذلك الإرهاق العاطفي، وتقليل الشعور بالإنجاز الشخصي والسخرية ، مما يؤثر على كيفية تفاعلك مع الآخرين في مكان العمل، وذلك وفقا لموقع “ medicalxpress-”.

وهذه حالة تُعرف باسم الإرهاق، وعلى الرغم من أنها غير مدرجة في دليل التشخيص الذي يستخدمه الأطباء النفسيون ، إلا أنها حالة مرتبطة بمكان العمل ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، كما قال الدكتور جيسي جولد، عضو مجلس الجمعية الأمريكية للطب النفسي. مجال الاتصالات.

قال الدكتور جولد ، أستاذ مساعد في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس: "هناك الكثير من الأسباب لحدوث ذلك. يعتمد الأمر على الشخص وكيف يؤثر العمل عليه".

فما هو الإرهاق؟

يمكن أن يأتي الإرهاق من عدم التوافق بين ما كان متوقعًا في الوظيفة وما هو عليه بالفعل، مثل المزيد من الأعمال الورقية أكثر من مساعدة الناس ، على حد قول جولد، فيمكن أن يؤدي عدم التطابق إلى الإرهاق بسهولة كبيرة، وعدم القيام بالأشياء التي تجلب لك المعنى والغرض يمكن أن يكون كذلك.

ويمكن أن يكون الافتقار إلى السيطرة مشكلة أيضًا، وهكذا يمكن أن تكون بيئة مختلة مع مدير إداري دقيق أو متنمر في مكان العمل ، وفقًا لمايو كلينك ، في حين أن التوقعات الوظيفية غير الواضحة وعدم التوازن بين العمل والحياة يمكن أن يكون أيضًا من العوامل.

وربما يكون الوباء قد زاد الطين بلة. وجدت دراسة استقصائية حديثة أن 52٪ من العمال أفادوا بأنهم يعانون من الإرهاق ، بزيادة 9 نقاط مئوية عن ما قبل الوباء.

ما هي أعراض الإرهاق؟

قد لا يدرك بعض الذين يعانون من الإرهاق أن هذا ما يحدث حتى يصلوا إلى مرحلة الإرهاق الشديد للعمل، وفقًا لعيادة كليفلاند .

تشمل بعض الأعراض ، وفقًا لجولد والمكتبة الوطنية للطب ، ما يلي:

الإرهاق العاطفي الذي قد يشبه الإرهاق الجسدي

عدم الرضا عن العمل

انخفاض الأداء في مكان العمل

الشعور بمشاعر غير متناسبة حول مهام العمل

التخلي عن الأشياء التي تستمتع بها خارج العمل

تغييرات في أنماط الأكل والنوم

الحزن والغضب والانفعال

الحالات الطبية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني

تعاطي الكحول أو المخدرات

قد يبدو الإرهاق مثل الاكتئاب ، لكنه أكثر استجابة لظروف مكان العمل ، وفقًا لعيادة كليفلاند.

نصائح للتعافي من الإرهاق:

قد تبدو طريقة التعافي من الإرهاق مختلفة ، اعتمادًا على هويتك والتقنيات التي تجدها مفيدة. تتضمن بعض الأفكار ما يلي:

-دعم الأقران: إن وجود زميل يمكنك أن تكون صادقًا معه يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالوحدة في مكان العمل. وقال جولد إن القيادة الداعمة تساعد أيضًا. قد يكون من الممكن إيجاد حلول وسط أو تغيير التوقعات. قد توفر برامج مساعدة الموظفين الدعم الذي تحتاجه ، وفقًا لمايو كلينك.

-تحويل التحكم حيثما أمكن ذلك: ربما تبدو أيام معينة من الأسبوع طويلة جدًا ، لذلك ربما يمكنك إعادة ترتيب أجزاء من جدولك الزمني لتحقيق التوازن في الأسبوع أكثر ، كما اقترح جولد. قال غولد: "يتطلب بعض ذلك التفكير في مصدر طاقتك وأين تجد معنى لما تفعله". إذا كنت تحب جزءًا من عملك وتكره جزءًا آخر ، ففكر في كيفية الموازنة بين الاثنين.

-ترك العمل في العمل: قال جولد إن بعض الناس لديهم طقوس ، مثل تنقلهم ، "لخلع سترة يوم العمل". قد يشعر الآخرون بتحسن بعد نشاط يفصل بين جزأين من اليوم ، مثل الذهاب للجري. قال جولد: "من السهل جدًا أن ينزف العمل في جميع مجالات حياتك ، خاصة إذا كانت لديك أشياء عن وظيفتك تحبها أو تثير حماسك". "لذا عليك فقط أن تجد الوقت لتدرك أن ذاتك في العمل ليست ذاتك بالكامل ، وعليك أن تجد طرقًا لتحقيق نفسك في جوانب أخرى."

-العثور على مهارات التأقلم التي تناسبك: قد يرتبط الأشخاص ببعض مهارات التأقلم أكثر من ارتباطهم بالآخرين. لحسن الحظ ، هناك العديد من الخيارات. بالنسبة للبعض ، يستغرق هذا وقتًا للتأمل أو اليقظة. وجد أن التأمل التجاوزي يقلل من الإرهاق لدى الأطباء ، وفقًا لبحث نُشر مؤخرًا في مجلة التعليم المستمر في المهن الصحية . يمكن أن تساعد التمارين أيضًا في تقليل التوتر. قد يقوم شخص آخر بجدولة جلسة تدليك. وقال جولد إن الخيار الآخر هو كتابة اليوميات. قال غولد: "اكتشف ذلك ودمجه بعد تلك الأوقات العصيبة أو في نهاية اليوم إذا كان عليك ذلك ، أيًا كان ما يبدو عليه الأمر حتى يكون لديك بعض الوقت للتركيز عليك".

-الحصول على المساعدة: قد يشمل ذلك التحدث إلى طبيب رعاية أولية أو البحث عن علاج أو العثور على مدرب وظيفي ، كما قال جولد.