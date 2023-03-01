ممارسة الرياضة 20 دقيقة يومياً تجنبك الدخول للمستشفى

بيروت - نادين محمد - أثبتت العديد من الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 11 وتصل إلى 20 دقيقة، قد تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان، حيث أن النشاط البدني يقلل خطر الإصابة بالمشاكل الصحية، وتباعاً يبعد عنك دخول المستشفى.

وفي "الجميلة" نقدم لكِ فوائد ممارسة الرياضة 20 دقيقة يومياً والتي تجنبك الدخول للمستشفى، وتجنبك الإصابة بالأمراض المزمنة.

التمرينات المنتظمة لمدة 20 دقيقة والحد من الإصابة بالأمراض

التمارين المنتظمة للحماية من الامراض- الصورة من FREEPIK

من المعروف أن التمارين المنتظمة مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب، ووجدت دراسة حديثة نشرت في JAMA Network Open في فبراير 2023 ، أن ما لا يقل عن 20 دقيقة من النشاط البدني اليومي يقلل من خطر إصابة الأشخاص بمشاكل صحية، مثل فقر الدم وأمراض المرارة، كما أنه يمنعهم من دخول المستشفى.

ووجدت دراسة ثانية، نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي الأسبوع الماضي، أن ممارسة الرياضة لمدة 11 دقيقة يوميًا ، أو 75 دقيقة في الأسبوع، كافية للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع السرطان المختلفة.

ولخص هذا التقرير، وهو تحليل قام بتقييم 196 مقالة تمت مراجعتها، إلى أن 75 دقيقة من التمارين المعتدلة في الأسبوع، والتي يمكن أن تكون في نزهة سريعة أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو الرقص يمكن أن تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 23٪ .

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فوائد عامة للرياضة على صحة الجسم

فوائد ممارسة التمرين (مصدر الصورة freepik)

1. يمكن أن تجعلك التمارين تشعر بالسعادة

ثبت أن التمرينات تحسن مزاجك وتقلل من الشعور بالاكتئاب والقلق والتوتر، حيث ينتج تغييرات في أجزاء الدماغ التي تنظم التوتر والقلق، ويمكن أن يزيد أيضًا من حساسية الدماغ لهرمونات السيروتونين والنورادرينالين، والتي تخفف من الشعور بالاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد التمارين من إنتاج الإندورفين، والذي من المعروف أنه يساعد في إنتاج مشاعر إيجابية وتقليل الإحساس بالألم، ومن المثير للاهتمام، أنه لا يهم مدى شدة التمرين، لأنه يبدو أن التمرين يمكن أن يفيد مزاجك بغض النظر عن شدة النشاط البدني، وننصحك بتجربة أفضل الأطعمة لتناولها قبل التمرين.



2. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في إنقاص الوزن

أظهرت بعض الدراسات أن الخمول هو عامل رئيسي في زيادة الوزن والسمنة، ولفهم تأثير التمرين على تخسيس الوزن، من المهم فهم العلاقة بين التمرين وإنفاق الطاقة، حيث ينفق جسمك الطاقة بثلاث طرق:

هضم الطعام

ممارسة الرياضة

الحفاظ على وظائف الجسم، مثل ضربات القلب والتنفس

وأثناء اتباع نظام غذائي ، يؤدي خفض السعرات الحرارية إلى خفض معدل الأيض، مما قد يؤخر فقدان الوزن مؤقتًا، وعلى العكس من ذلك، فقد ثبت أن التمارين المنتظمة تزيد من معدل الأيض لديك، مما قد يحرق المزيد من السعرات الحرارية لمساعدتك على إنقاص الوزن

3. التمرين مفيد لعضلاتك وعظامك

تلعب الرياضة دورًا حيويًا في بناء العضلات والعظام القوية والحفاظ عليها، إذ يمكن أن تحفز الأنشطة مثل رفع الأثقال بناء العضلات عند إقرانها بكمية كافية من البروتين.

وذلك لأن التمرين يساعد على إفراز الهرمونات التي تعزز قدرة عضلاتك على امتصاص الأحماض الأمينية، وهذا يساعدهم على النمو ويقلل من هشاشة العظام وتآكل العضلات، وقد يساعدك قراءة هذا الموضوع عضلاتك أقوى بـ4 تمرينات .



4. تزيد ممارسة الرياضة من مستويات الطاقة لديك

يمكن أن تكون التمارين معززًا حقيقيًا للطاقة للعديد من الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات طبية مختلفة، ووجدت إحدى الدراسات القديمة أن 6 أسابيع من التمارين المنتظمة قللت من الشعور بالإرهاق لدى 36 شخصًا أبلغوا عن التعب المستمر.

علاوة على الفوائد الرائعة لصحة القلب والرئتين من التمارين، حيث تعزز التمارين الهوائية نظام القلب والأوعية الدموية وتحسن صحة الرئة، الأمر الذي يمكن أن يساعد بشكل كبير في مستويات الطاقة.

فكلما تحركتي أكثر، يضخ قلبكِ المزيد من الدم، مما يوفر المزيد من الأكسجين لعضلاتك العاملة، ومع التمرين المنتظم يصبح قلبك أكثر كفاءة ومهارة في نقل الأكسجين إلى دمك، مما يجعل عضلاتك أكثر كفاءة.

5. يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة من خطر الإصابة بأمراض مزمنة

يعد قلة النشاط البدني المنتظم سببًا رئيسيًا لحدوث المشاكل الصحية المتنوعة، فقد ثبت مثلا أن التمارين المنتظمة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وصحة القلب وتكوين الجسم.

ويمكن أن تقلل أيضًا من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن أن تساعد التمارين في تقليل أو منع الحالات الصحية المزمنة مثل الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم.

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المصدر: healthline