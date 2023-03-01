شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات ضرورية لتنشيط الدورة الدموية.. أبرزها سي ود وE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ضعف الدورة الدموية أو قلة نشاطها من الأمور المزعجة التي تصيب الكثير من الأشخاص، وتتسبب في التعرض سلبا للجسم ويصبح غير قادر على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، حيث انه يشعر بالهبوط وعدم القدرة على التركيز، وبرودة أطراف الجسم.

- فيتامين E:

يساعد بشكل كبير على تنشيط الدورة الدموية، ويعمل علي تقوية الدم بشكل ملحوظ، فيمكنك تناول المكسرات، أو الزيوت بهدف الحصول علي هذا الفيتامين المهم للجسم.

- فيتامينات ب:

تناوله ينشيط الدورة الدموية، ويقلل فرص الإصابة بالأمراض مثل الأنيميا وإالتهاب الأعصاب، وألم العظام، ولذا تناولك له يعد من الخيارات العلاجية الرائعة التي تحميك من مضاعفات هبوط الدورة الدموية، ويتوفر هذا الفيتامين في الخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير، واللفت.

- فيتامين سي:

من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم فإن تناوله بشكل منتظم يساعد على تقوية المناعة ومن ثم تنشيط الدورة الدموية، ويتوفر بشكل ملحوظ في البرتقال الفراولة الكيوي، والكرنب، ولذا عليك تناوله باستمرار.

- الحديد:

يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب وقلة الطاقة الشعور الدائم بالتعب، وهو متوفر في الكبدة، و اللحوم الحمراء والعسل الأسود، و الخضروات خاصة الورقية منها الجرجير والسبانخ.

- فيتامين د:

يحسين صحة الخلايا المبطنة للأوعية الدموية ويعمل علي تنشيط الدورة الدموية بشكل كبير، حيث يتم الحصول على هذا الفيتامين بنسبة كبيرة من أشعة الشمس، والبيض، والأسماك.