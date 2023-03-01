شكرا لقرائتكم خبر عن عصائر من الخضار والفاكهة لحرق دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن قد تكون الأكثر صعوبة في الخسارة، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يعانون من دهون البطن، بما في ذلك سوء التغذية، وقلة ممارسة الرياضة، وقلة النوم، والوراثة، والإجهاد، في حين أن كل هذه العوامل تساهم في زيادة الوزن، فإن السبب الأكثر شيوعًا لدهون البطن هو سوء التغذية.

فكرة استخدام العصير لفقدان الوزن ليست جديدة وقد تم طرحها منذ فترة، ولكن بدلاً من اتباع نظام غذائي سائل، بما في ذلك بعض العصائر الطازجة في وجباتك اليومية للإسراع في فقدان الوزن.

وفقا لموقع " healthline"، تعتبر العصائر الطازجة طريقة رائعة لاستهلاك مجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد جميعها في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتمكنك من حرق المزيد من السعرات الحرارية، تقدم سوائل إنقاص الوزن هذه مجموعة متنوعة من السوائل الإضافية صحة بالإضافة إلى مساعدتك على إنقاص الوزن.

من الضروري أيضًا تناول الكثير من الأطعمة الصحية إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن متبوعًا بروتين رياضي مناسب.

عصائر فواكه وخضراوات يجب أن تجربها مرة واحدة على الأقل لحرق دهون البطنعصير تفاح جزر

200 جرام تفاح

200 جرام جزر

ملح وردي (للتذوق)

1 معلقة من الزنجبيل

مكعبات ثلج (اختياري)

قشر الجزر واقطعه رأسياً بعد تنظيفه وتجهيزه، قشر التفاح وقطعه إلى قطع. امزج جميع المكونات في الخلاط ، باستثناء مكعبات الثلج. حسب الرغبة ، أضف القليل من الملح الوردي. امزج حتى يصبح ناعمًا ثم صفيها إذا أردت. أضف مكعبات الثلج إذا لزم الأمر.

زجاجة عصير القرع والبرتقال والأناناس

1 كوب زجاجة يقطين مفرومة

1 كوب شرائح برتقال

1 كوب أناناس مكعبات

1 كوب شرائح خيار

قليل من أوراق الكاري

قليل من أوراق الريحان

جمعي كل المكونات ثم قطعيها إلى شرائح أو قطعيها حسب الحاجة، امزج كل شيء مع القليل من الماء في الخلاط. بمجرد أن تصبح ناعمة ، امزج كل شيء جيدًا. استخدم مصفاة لإزالة كل اللب قبل التقديم.

عصير الشمندر

1 كوب شمندر مفروم

1/2 بوصة من الزنجبيل الطازج

1/2 ملعقة صغيرة ملح أسود

1/2 ملعقة صغيرة عسل

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 كوب ماء

اخلطوا والزنجبيل والبنجر المفروم في الخلاط، بمجرد أن تصبح ناعمة ، اخلط. امزج مرة أخرى بعد إضافة الماء والملح الأسود وعصير الليمون والعسل