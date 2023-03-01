شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تسبب إصابة الرأس أو الارتجاج ورما في المخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يؤدي الضرر الذي يلحق بالرأس من الإصابة إلى الورم الدبقي، وهو نوع نادر للغاية ولكنه شائع من أورام المخ، ولكن قد تكون هناك صلة بين صدمة الرأس وزيادة انتشار أورام المخ، فهو ينطوي على تغييرات جينية تتفاعل مع التهاب أنسجة المخ لتغيير سلوك الخلايا وزيادة احتمالية تحولها إلى خلايا سرطانية، وإليك ما تريد معرفته عن كيفية إمكانية أن تزيد الإصابة في الرأس أو الارتجاج من خطر الإصابة بورم الدماغ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

عندما يتغير الدماغ أو يتحرك داخل الجمجمة ، عادة نتيجة لشكل من أشكال الصدمة ، فإن هذا يسبب ارتجاجًا ، أو إذا اصطدمت برأسك أثناء السقوط ، فقد تتعرض لارتجاج في المخ، على الرغم من صعوبة التعرف على الارتجاجات ، إلا أن هناك أعراضًا محددة تميزها، يمكن تقسيم هذه العلامات إلى أربع مجموعات: الإدراك والذاكرة ، والتغيرات الجسدية والعاطفية والمزاجية ، والنوم.





بعض الأعراض الشائعة لارتجاج المخ:

تشمل الأعراض الجسدية الصداع والرؤية الضبابية والدوخة والحساسية للضوء والضوضاء، تشمل أعراض التفكير صعوبات في التركيز أو الشعور بالتباطؤ عند التفكير، فيما يتعلق بالمشاعر يمكن أن تشمل التغييرات في أنماط النوم النوم أكثر أو أقل من المعتاد أو صعوبة النوم.

من المحتمل أنك لن تلاحظ هذه الأعراض حتى إذا كان هذا هو أول ارتجاج لك لأنها عابرة، أفضل طريقة للتعافي من أي نوع من أنواع إصابات الدماغ الرضحية (بما في ذلك ارتجاج المخ) هي الراحة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب الأنشطة التي تتطلب مجهودًا بدنيًا، وأخذ قسطًا من الراحة من الاتصال أو الرياضات الترفيهية ، ثم العودة ببطء إلى الأنشطة العادية، على الرغم من ذلك ، فإنها لا تزال تستحق وضعها في الاعتبار.

من المهم منع حدوث ارتجاجات متكررة لأنها تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمرور الوقت، تم ربط الارتجاجات في العديد من الدراسات بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، على الرغم من أن العملية الدقيقة التي تربط بين الاثنين غير معروفة حتى الآن ، إلا أن الباحثين لديهم العديد من الاقتراحات.

وفقًا لأبحاث جزيئية رئيسية من مركز UCL للسرطان ، فإن نوعًا غير شائع جدًا ولكنه عدواني في كثير من الأحيان من أورام المخ يسمى الورم الدبقي قد يكون ناتجًا عن التلف. على الرغم من أنه قد تكون هناك علاقة بين صدمة الرأس وزيادة حدوث ورم في المخ ، إلا أن الأدلة متضاربة.

اكتشف فريق جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس تفسيرًا محتملًا لذلك، وهو تفسير يتضمن تغييرات جينية تعمل جنبًا إلى جنب مع التهاب أنسجة المخ لتغيير سلوك الخلية والتسبب في الإصابة بالسرطان على الرغم من حقيقة أن هذه الدراسة أجريت في الغالب على الفئران ، إلا أنها تشير إلى أنه سيكون من الضروري التحقق مما إذا كانت هذه النتائج تنطبق على الأورام الدبقية البشرية.

غالبًا ما تتطور أورام الدماغ الخبيثة التي تسمى الأورام الدبقية من الخلايا الجذعية العصبية، تم اقتراح أن أنواع خلايا الدماغ الأكثر تطورًا ، مثل الخلايا النجمية ، أقل عرضة للإصابة بالأورام ومع ذلك ، فقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن الخلايا النجمية المصابة يمكن أن تعود إلى نشاط الخلايا الجذعية.

ومن ثم ، فمن الضروري طلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من ارتجاج في المخ وتستمر في الشعور بأعراضه، قد تحتاج إلى الاتصال بالطبيب إذا كنت قد تعرضت مؤخرًا لإصابة خطيرة في الرأس.