شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على قشرة الشعر المستمرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قشرة الشعر من أكثر الأشياء المزعجة التى يعانى منها الكثيرون قد يكون لظهور القشرة بفروة الرأس العديد من الأسباب منها" البشَرة الدهنية المتهيجة، جفاف الجلد، فطر خميري الشكل (فطر الملاسيزية) يتغذى على الزيوت الموجودة في فروة الرأس لدى معظم البالغين، والحساسية تجاه منتجات العناية بالشعر ، وبعض الأمراض الجلدية الأخرى، مثل الصدفية والأكزيما".

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن علاج القشرة الخفيفة باستخدام شامبو لطيف للاستعمال اليومي. وإذا لم يحقق ذلك نتيجة، يمكن أن يكون الشامبو الطبي مفيدًا ويمكن أن تعود الأعراض للظهور مرة أخرى، قشرة الرأس شكل بسيط من التهاب الجلد الدهني.





يمكن في أغلب الحالات علاج الحكة وقشرة الرأس ولعلاج قشرة الرأس البسيطة:- جرب أولًا التنظيف المنتظم بشامبو لطيف لتقليل تراكم الدهون وخلايا الجلد، وإذا لم يساعد ذلك، فحاول استخدام شامبو طبي لقشرة الرأس يتحمل البعض استخدام شامبو علاجي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، مع غسل الرأس بالشامبو بانتظام في الأيام الأخرى عند الحاجة. قد يستفيد أصحاب الشعر الجاف من تقليل وتيرة غسل الشعر أو فروة الرأس بالشامبو والبلسم المرطب.

تتوفر منتجات العناية بالشعر وفروة الرأس الدوائية وغير الدوائية في شكل محاليل ورغوة وجل وبخاخات ومراهم وزيوت وقد يكون عليك تجربة أكثر من منتج إلى أن تكتشف الروتين المناسب لك ومن المحتمل أن تحتاج إلى تكرار العلاج أو اتباعه لمدة طويلة.

في حال إصابتك بحكة أو لسعة بسبب أي منتج فتوقف عن استخدامه وفي حالة إصابتك بتفاعل تحسسي مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو صعوبة في التنفس فالتمس الرعاية الطبية على الفور.

تصنّف أنواع شامبو علاج قشرة الرأس طبقًا للمادة الدوائية التي تحتوي عليها. ويتوفر بعضها بتركيبات أقوى تُصرف بوصفة طبية.

إذا كان هناك نوع معيَّن من الشامبو قد حقق نتيجة جيدة لفترة، ثم بدا أنه فقد فعاليته، فحاول التبديل بين نوعين من أنواع شامبو علاج قشرة الرأس فور أنت تنجح في السيطرة على قشرة الرأس، جرب استخدام أنواع الشامبو الدوائية بوتيرة أقل من أجل الحفاظ على النتائج والوقاية من تكرار الإصابة.

اقرأ الإرشادات الموجودة على كل زجاجة شامبو تجرب استخدامه، واحرص على اتباعها. فبعض المنتجات يحتاج إلى تركه على فروة الرأس لبضع دقائق، بينما يجب شطف البعض الآخر بسرعة.

وفي حالة استعمال شامبو دوائي بانتظام لعدة أسابيع واستمرت الإصابة بقشرة الرأس، فتحدَّث مع طبيبك أو طبيب أمراض جلدية فقد تحتاج إلى شامبو قوي بوصفة طبية أو دَهون يحتوي على ستيرويدات.