شكرا لقرائتكم خبر عن للعناية بالبشرة.. أفضل 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البشرة المتوهجة الصحية ليست فقط من أجل الجمال ولكن أيضًا للبقاء بصحة جيدة، يعتبر الجلد عضوًا يعمل كطبقة واقية تغلف أجسامنا وتمنع دخول الكائنات الحية المسببة للعدوى، تحتوي البشرة على أجهزة استشعار تشعر بالألم وتنبه أجسامنا إلى الخطر، يحمي الجلد أيضًا من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، صحة الجلد هي أيضًا مرآة للصحة العامة، تؤثر الأمراض ونقص التغذية والشيخوخة على جودة البشرة.

غسل البشرة بالماء الساخن ، وتعريضها للشمس ، واتباع أسلوب حياة غير صحي ، والإجهاد ، والحرمان من النوم ، والجفاف ، يزيل توهجها ويضيف التجاعيد، فيجب اتباع نظام غذائي غني بالعناصر المغذية للبشرة مثل فيتامين A و E و C والمعادن مثل الزنك والسيلينيوم والنحاس والخضراوات والفواكه الغنية بالبولي فينول التي تعمل كمضادات للأكسدة تحسن الصحة العامة والجلد ، وإليك القائمة ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إليك 5 أطعمة تعتبر من مضادات الأكسدة الطبيعية لبشرتك1. فيتامين سي

فيتامين سي هو أهم عنصر لإنتاج الكولاجين - وهو بروتين يحافظ على بنية الجلد، كما أنه أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي من الشيخوخة وتلف الخلايا، أهم المصادر تشمل الحمضيات ، الجوافة ، البروكلي ، الفلفل الحلو ، البابايا، بخلاف الأكل ، يمكن إضافة البرتقال إلى مقشر الوجه ويمكن استخدام العصير كقناع.

2. فيتامين هـ

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تقلل الالتهاب، إنه ضروري لعدد من وظائف الجسم، أهم المصادر تشمل اللوز وبذور عباد الشمس وزيوت عباد الشمس والفول السوداني، اصنعي مسحوقًا من اللوز وبذور عباد الشمس ، يمكنك إضافته إلى الفواكه أو حبوب الإفطار أو الزبادي.

3. الليكوبين

الليكوبين مركب موجود بكميات جيدة في الفواكه والخضراوات الحمراء والوردية، له خصائص قوية مضادة للأكسدة أثبتت قدرتها على الحماية من أمراض القلب والسرطانات وضد أضرار أشعة الشمس على الجلد، أهم المصادر تشمل الطماطم ، المشمش ، البابايا ، العنب ، الخوخ ، البطيخ ، التوت البري، يمكن استخدام لب الطماطم قناع جيد ومقشر.

4. الريتينول

يرتبط الريتينول بتقليل التجاعيد وعلامات تقدم العمر ، كما أنه يساعد في إنتاج الكولاجين، أهم المصادر تشمل الحليب والجبن والزبادي والأغذية المدعمة، ويمكن استخدام الحليب الخام كغسول للوجه.

5. الكركمين

يوجد الكركمين في الكركم وهو أحد مضادات الأكسدة القوية. إنه قادر على السيطرة على الالتهاب على المستوى الخلوي، يساعد في تفتيح البشرة ويضيف توهجًا، لقد تم استخدامه كمساعدات تجميل لعدة قرون .

6. ريسفيراترول

بوليفينول نباتي ، تم بحثه على نطاق واسع لقدرته المضادة للأكسدة في الوقاية من أمراض القلب، ويعمل على تفتيح البشرة وإشراقها، أهم المصادر تشمل العنب والتوت الأزرق.